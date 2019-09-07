Нидерландские следователи допросили Цемаха перед обменом 7.09.2019, 17:29

ВЛАДИМИР ЦЕМАХ

ФОТО: EPA

Об этом рассказал президент Украины.

Нидерландские следователи допросили бывшего зенитчика из так называемой "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха, которого называют важным свидетелем по делу о крушении "Боинга" над Донбассом и который являлся одним из участником обмена планными между РФ и Украиной. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщил журналистам президент Украины Владимир Зеленский, передает DW.

"Его допросили и не только перед возвратом (в Россию. - Ред.)... Мы всё, что нас попросили (европейские лидеры), сделали, это было очень сложно, я очень боялся, что из-за этого у нас мог сорваться обмен", - цитирует слова украинского лидера агентство "Украинские новины". По словам Зеленского, нидерландские следователи выполнили в отношении бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады "ДНР" все необходимые следственные действия.

5 сентября апелляционный суд Киева освободил Владимира Цемаха из-под стражи. Еще в августе российское издание The Insider сообщало, что Кремль потребовал включить Цемаха в список для обмена с Украиной пленными и задержанными лицами.

Ранее 7 сентября Россия и Украина произвели обмен заключенными. Самолет с гражданами Украины прибыл в киевский аэропорт Борисполь, и в то же время самолет с россиянами приземлился в московском аэропорту Внуково.