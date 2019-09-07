Из-за приезда Лукашенко в Бресте покрасили траву

Из-за приезда Лукашенко в Бресте покрасили траву29
- 7.09.2019, 18:04
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Траву красили в зеленый цвет.
В Бресте из-за приезда Александра Лукашенко на день города, мыли и ремонтировали улицы. А вот неподалеку от здания облисполкома, по улице Коммунистическая даже покрасили в зеленый цвет траву.
Житель Бреста, в Instagram под ником karmainside, опубликовал фото с окрашенной травой, передает «Белсат».
Покраска травы и даже деревьев – довольно распространенное явление в последние годы в Беларуси. Таким образом местные власти готовятся к визиту диктатора.