Из-за приезда Лукашенко в Бресте покрасили траву 29 7.09.2019, 18:04

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Траву красили в зеленый цвет.

В Бресте из-за приезда Александра Лукашенко на день города, мыли и ремонтировали улицы. А вот неподалеку от здания облисполкома, по улице Коммунистическая даже покрасили в зеленый цвет траву.

Житель Бреста, в Instagram под ником karmainside, опубликовал фото с окрашенной травой, передает «Белсат».

Фото: Instagram, karmainside

Фото: Instagram, karmainside

Фото: Instagram, karmainside

Покраска травы и даже деревьев – довольно распространенное явление в последние годы в Беларуси. Таким образом местные власти готовятся к визиту диктатора.