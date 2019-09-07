США отказались покупать ракеты Путина 10 7.09.2019, 18:09

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В Вашингтоне отметили, что обладают крупным преимуществом над РФ в сфере ракетных технологий.

США не заинтересовались предложением президента РФ Владимира Путина о покупке в России новейших вооружений, в том числе гиперзвуковых ракет. Об этом ТАСС сообщил высокопоставленный чиновник в американской администрации.

«У Соединенных Штатов не много причин рассматривать возможность приобретения продвинутой ракетной технологии у России», - сообщил он.

«США обладают крупным относительным преимуществом над Россией в сфере ракетных технологий», - объяснил чиновник.

Он подчеркнул, что это преимущество касается как разработки и испытаний, так и безопасности в ракетной сфере.

C предложением поделиться с США российскими разработками в сфере ракетных вооружений Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в четверг.

Сделка, которая, по мнению Путина, помогла бы сохранить стратегический военный баланс между двумя странами, обсуждалась в ходе его личной встречи с Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Осаке.

«Я Дональду сказал: хочешь, мы тебе продадим, и таким образом сразу все уравновесим, - описал Путин содержание беседы.

«Правда, они говорят, что они сами скоро произведут. Наверное, скоро произведут, но зачем тратить деньги, когда мы уже потратили, и с них можем что-то получить, причем не в ущерб нашей безопасности, а с целью создания ситуации равновесия», - подчеркнул президент.

«Это специальный вопрос, но во всяком случае Россия готова к этому диалогу, к этой дискуссии. Но пока внятного ответа от американцев мы не получили», - заключил он.