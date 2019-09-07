Парень, нашедший родителей пропавшей 20 лет назад белоруски, сделал ей предложение 6 7.09.2019, 18:39

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Фото: kp.by

Белоруску, которая потерялась 20 лет назад, позвали замуж в прямом эфире

История Юлии Гориной, которую в четырехлетнем возрасте в далеком 1999-м году похитили у родителей в минской электричке, потрясла всю всех. Родных маму и папу девочка, которую преступники как котенка бросили на вокзале в Рязани, нашла спустя 20 лет. Точнее, нашла не она, а ее молодой человек. Илья Крюков сделал то, что не удалось милиции России и Беларуси. И все, что ему для этого потребовалось — интернет. Парень попросту «нагуглил» старую ориентировку на одном из белорусских сайтов. Юля, которую воспитали приемные родители в Рязани, уже побывала в Минске, где заново познакомилась с родными мамой и папой.

В пятницу, 6 сентября, Юля Горина и Илья Крюков побывали в студии радио kp.by. В прямом эфире Юля рассказала, каково это 20 лет жить с мыслью о том, что родители ее бросили.

- Мне было обидно. В детстве я мечтала просто взглянуть им в глаза. Мысль о том, что меня могли потерять просто не приходила в голову, - рассказал Юля.

Жизнь Юли перевернул с ног на голову ее молодой человек. Когда он сказал, что нашел ее родителей, Юля долго не могла поверить.

- В ориентировке даже про шрам было. Вот видите, он Юли на переносице. Я ей все это показал, а она как давай реветь. Девчонка, одним словом! - рассказал Илья.

Фото: kp.by

Разговор в эфире зашел и о родной дочке Юли. Девушка вышла замуж, когда ей было всего 17 лет. Но прожили с первым мужем недолго.

- Не сошлись характерами , - рассмеялась Юля. - Сейчас дочке 5 лет, и она Илью папой называет. Сама так решила, а я отговаривать не стала.

Не успели ведущие намекнуть, на то, не пора ли ребятам узаконить отношения, как Илья достал заготовленный заранее букет.

Фото: kp.by

- Юля, я тебя люблю, выходи за меня!

Такого сюрприза, да еще в прямом эфире девушка явно не ожидала.

- Я согласна, - немного подумав, ответила она.

За ребят радовались не только ведущие, но и радиослушатели.

«Совет да любовь», «деток побольше»: посыпались сообщения на радийный номер вайбер и ватсап.

- Когда свадьба? - поинтересовался ведущий Валентин Алфимов.

- Еще не знаем. Но обязательно сыграем две: в России и Беларуси.