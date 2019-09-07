Роман Василюк официально завершил карьеру 1 7.09.2019, 19:19

Роман Василюк

Форвард брестского «Динамо» провел первый тайм спарринга с польской «Ягеллонией».

Форвард брестского "Динамо" Роман Василюк официально завершил профессиональную карьеру, передает pressball.by.

40-летний нападающий вышел на поле в стартовом составе "Динамо" в своем прощальном матче с "Ягеллонией". Перед перерывом при счете 0:0 Василюк под овации трибун брестской арены был заменен, поставив точку в яркой карьере.

Роман выступал за брестское и минское "Динамо", московский "Спартак", "Гомель", "Минск", БАТЭ и "Неман". Василюк забил 218 мячей в 471 матче высшей лиги. Нападающий дважды становился чемпионом Беларуси, четырежды выигрывал Кубок страны.