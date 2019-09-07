Фотофакт: За абонементом в бассейн в минской школе выстроилась огромная очередь 7 7.09.2019, 19:45

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Очередь занимали с 6 утра.

Осенью прошлого года состоялось торжественное открытие школы №204 в микрорайоне Брилевичи — с двумя тренажерными залами и бассейном. «Водные процедуры», видимо, вызвали интерес жителей окрестностей. По крайней мере, на это указывает фотография, размещенная в Telegram-канале «Минск Сейчас».

Снимок сопровождается комментарием (орфография и пунктуация сохранены): «Очередь за абонементом в бассейн СШ 204. Очередь занимали с 6 утра. Сейчас обстановка не изменилась».

Объяснить ажиотаж можно тем, что это лишь второй бассейн в Брилевичах (если было бы «уже второй», то вряд ли случилось бы такое столпотворение). До этого, в 2017-м, бассейн появился в комплексе «Дружба» по адресу Каролинская, 1.