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Туск призвал Россию освободить остальных удерживаемых

  • 7.09.2019, 20:00
Туск призвал Россию освободить остальных удерживаемых
Дональд Туск

Также президент Евросовета призвал РФ уважать территориальную целостность Украины.

Президент Европейского совета Дональд Туск "вздохнул с облегчением" в связи с освобождением части украинцев, которые удерживались в России.

Об этом он написал в Twitter, передает censor.net.

"Наконец-то! Освобождение Олега Сенцова и украинских моряков наполняет меня чувством облегчения. Я продолжаю призывать Россию освободить всех политических заключенных и уважать территориальную целостность Украины", - подчеркнул Туск.


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