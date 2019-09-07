Туск призвал Россию освободить остальных удерживаемых 7.09.2019, 20:00

Дональд Туск

Также президент Евросовета призвал РФ уважать территориальную целостность Украины.

Президент Европейского совета Дональд Туск "вздохнул с облегчением" в связи с освобождением части украинцев, которые удерживались в России.

Об этом он написал в Twitter, передает censor.net.

"Наконец-то! Освобождение Олега Сенцова и украинских моряков наполняет меня чувством облегчения. Я продолжаю призывать Россию освободить всех политических заключенных и уважать территориальную целостность Украины", - подчеркнул Туск.