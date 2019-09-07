Какие популярные в Европе авто не доступны белорусам 3 7.09.2019, 20:10

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Автомобильный парк нашей страны однообразный.

Достаточно выехать за пределы РБ в сторону Запада, чтобы понять: автомобильный парк нашей страны своеобразный и скорее даже однообразный. Частично он состоит из машин, привезенных из Европы и США до лета 2011, в большей степени - из новых и не очень бюджетников российской сборки. Если первый сегмент ввиду своего возраста постепенно теряет позиции, то количество бюджетников только растет, а разнообразия становится меньше, пишет abw.by.

VW Golf, оставаясь многие годы самым продаваемым автомобилем в Европе, не доступен для покупки у белорусских дилеров. Эту модель Volkswagen не поставляется в Беларусь уже не первый год.

Вместо Golf у нас можно купить Polo Sedan. У жителей ЕС такой возможности нет. Хэтчбеки Polo, конечно, у них продаются, но общего у этих машин мало.

VW UP, Sharan, Touran и прочие также не доступны на белорусском рынке. Стоит ли упоминать, что даже Passat у нас продаётся лишь с бензиновыми моторами?

Если сравнить модельный ряд автомобилей Renault, которые продают, скажем, в соседней Польше, становится заметно, что у наших дилеров предложение отличается.

В категории кроссоверы и внедорожники белорусам предлагают выбирать из шести моделей: Koleos, Arkana, Kaptur, Duster и Logan\Sandero Stepway. Последние три модели в Европе продаются под брендом Dacia. Renault Arkana в ЕС пока нет. Kaptur у нас российский, на европейском рынке продаётся модель Captur, машины хоть и схожие по названию и дизайну, но принципиально разные. Единственное в чём нет различий, – Renault Koleos.

Предложение в разделе "Легковые" ещё скромнее.

Всего две модели - Logan и Sandero. Никаких Clio, Meganе, Grand Scenic, Espace и прочего.

Отсюда не удивительно, что Renault Clio, который последние годы занимает второе место по продажам в Европе, для нас редкость.

С минивенами в Беларуси в целом дела обстоят более чем скромно. Конечно, если не брать во внимание семиместные Lada Largus.

Да, по сути это снова Logan, но только более старой модели и со значком Lada. Выбор Logan в различной оболочке ещё совсем недавно был шире, Nissan Almera по большому счёту был тем же Logan, но уже под японским брендом.

И так практически с любой маркой авто. Мы получаем модели, которые и вовсе продаются только в нескольких странах, либо просто урезанный ассортимент. Поездки за новым авто в Россию тоже не помогут. Внедрение "тревожной кнопки" вынудило многих дилеров сузить модельный ряд.

Учитывая, что раньше всё же основная часть машин покупалась не новыми у дилеров, а привозилась б\у из Европы или США, то масштаб "трагедии" куда больше.

На наших дорогах практически невозможно встретить свежие модели Alfa Romeo. Эта марка никогда не была особо популярной у белорусов, но и эксклюзивом - тоже. "Альфы" по-прежнему часто встречаются на наших улицах, но практически все они плоды старой растаможки. От того и получаем, что в базе объявлений Автобизнеса Alfa Romeo 156 продаётся 130, а 159-х - всего 5.

C Gulietta всё ещё сложнее, модель начали выпускать только в 2010-м, потому выбор таких машин крайне невелик. Хотя её предшественница Alfa Romeo 147 - не редкость.

С другой стороны, чего ожидать от каких-то там Alfa Romeo, если даже мегопопулярные VW Sharan и Seat Alhambra в новом кузове тоже стали редкостью. Ответ прост: объективные условия вынудили белорусов потихоньку "разлюбить" минивены.

С американскими минивенами типа Chrysler Voyager и Dodge Caravan ситуация примерно такая же. Предыдущие поколения стабильно пользовались спросом, поступали они к нам как из Европы, так и из США, но большие объёмы двигателей в этих авто сделали их очень дорогими для пригона. Оттого многие могут даже и не знать, что с 2011 года после сделки между Fiat и Chrysler модель Voyager пошла на рынок под маркой Lancia.

При желании список можно продолжать.

Вот, например, Opel Adam - компактный автомобиль, названный в честь основателя компании Адама Опеля. Продажи авто начались ещё в 2012, но для нашей страны эта машина по-прежнему редкость.

Да и Peugeot 208, выпускаемый с 2012 года, и близко не имеет такой популярности, как его предшественники 206 и 207.

Приведённые примеры – лишь малая часть того, чего так много там и так мало у нас. Высокие пошлины и возрастной ценз делают пригон авто из Европы и США дорогим. На этом фоне растут продажи новых автомобилей в Беларуси, но предлагаемый дилерами ассортимент не охватыет весь модельный ряд представляемых ими марок. Это чем-то напоминает советский период, когда ассортимент автомобилей был скудным, большинство жило в однотипных хрущевках и ходило в таких же туфлях, как у соседа. Теперь с одеждой проблем нет, жильё строят на любой вкус, а вот с выбором автомобилей не всё так просто.