Николай Карпюк: Генерал ФСБ говорил мне, что РФ хотела захватить юг Украины, но вы это не допустили 8 7.09.2019, 20:33

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Николай Карпюк

Недавний украинский политзаключенный рассказал о разговоре с генерал-лейтенантом ФСБ.

В момент начала агрессии против Украины Россия планировала захватить весь юг страны, и единственное, что помешало оккупантам – единство украинцев. Об этом в аэропорту Борисполь заявил недавний политзаключенный Николай Карпюк, передает inforesist.org.

«Представьте себе. Генерал-лейтенант ФСБ впервые мне эти слова сказал в апреле 2014 года, а потом трижды мне повторял: «Николай, вы думаете нам Донбасс нужен. Зачем он нам нужен, туда же немеряно денег надо вложить. Нам нужен юг Украины, Одесса, Николаев, Херсон и вообще мы забираем у вас левобережную Украину. Вот только до сих пор не решили, Киев забрать себе или отдать Западу. А это пусть запад забирает, пусть поляки забирают», — сказал Карпюк.

Мужчина настаивает, что представитель страны-агрессора был искренен, а не «гнал понты», повторен этот тезис был трижды.

«Это был реальный план, я видел по его глазам. Это был реальный план, но почему он не получился. Они рассчитывали на развал Украины. Вы это не допустили. Единственное оружие, которое противопоставили это ваше единство. И если мы будем и дальше проявлять единство и солидарность — ничего у них не выйдет, а у нас все получится», — резюмировал Карпюк.