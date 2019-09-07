Роман Василюк: Болельщики назвали меня легендой. Значит, так и есть 7.09.2019, 20:47

Брестское «Динамо» уступило «Ягеллонии» в прощальном матче Василюка.

Брестское "Динамо" уступило "Ягеллонии" в домашнем товарищеском матче — 1:2.

Брестчане вели в счете до 88-й минуты после гола Алексея Хобленко, однако в концовке пропустили два гола от Хесуса Имаса, передает pressball.by.

Этот поединок стал прощальным для легенды белорусского футбола Романа Василюка — он отыграл первый тайм. Встречу на ОСК "Брестский" посетил 5521 зритель.

Завершивший карьеру нападающий после матча рассказал, считает ли себя легендой.

- Меня всегда интересовало: что чувствует человек, который забивает четыре мяча полякам?

- Это было давно. Уже и не вспомню. Уже история. Наверное, положительные эмоции.

- Самый яркий момент твоей карьеры?

- Карьеры? С рождения семьи, а там уже по накатанной пошло. Самым дорогим, наверное, было вступить в этот взрослый футбол. Спасибо Николаичу Разину. А так, в целом, все, как надо.

- Вы никогда не любили повышенное внимание к себе. Как вам далось это последнее время подготовки к матчу, когда все взгляды были прикованы к вам?

- Не скажу, что тяжело. Относительная "абыякавасць" была. Уже по накатанной. Надо — значит надо.

- Партнеры и болельщики называют тебя легендой. Считаешь ли ты сам себя легендой?

- Я себя так не называл, болельщики так назвали. Значит, так и есть.

- Поражение команды в концовке не смазало впечатление от вечера?

- Да нет, это товарищеский матч. Дали поиграть всем, получилось, как получилось. В целом доволен.

- В будущем кем себя видите?

- Пока работа есть, на этом и буду делать акцент. Но с футболом будет связано.

- Как скоро тебя кто-нибудь обойдет в списке бомбардиров?

- Не знаю. Дай бог, но, наверное, это не скоро случится.