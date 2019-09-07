Аваков: Таких, как Цемах, у нас будет еще достаточно 6 7.09.2019, 21:06

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Глава МВД Украины прокомментировал выдачу боевика «ДНР» России.

Свидетель по делу о катастрофе рейса МН17 Владимир Цемах, которого отправили в Россию в порядке обмена, являлся "молчаливым доказательством", его выдача была правильным решением. Такое мнение в интервью LB.ua высказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Кто такой для нас Цемах? Аферист из бунтующих степей, участник преступления. Это доказательство, но молчаливое. Вопрос в том, что молчаливое доказательство сидит здесь, а наши люди сидят там. Таких, как Цемах, у нас будет достаточно еще. Доказательств достаточно. Это не простой шаг, но правильный", – заявил Аваков.

Состоявшийся сегодня обмен он считает "гигантской победой" Украины.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович, а также захваченные Россией у Керченского пролива 24 моряка.

"Украинская правда" опубликовала список людей, которые в рамках обмена улетели в Москву. Среди них есть Цемах.

В расследовательской группе Bellingcat утверждали, что Цемах являлся очевидцем событий, связанных с крушением малайзийского Boeing: будучи лично непричастным к запуску ракеты, он, вероятно, прятал зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, и общался с членами его экипажа.

3 сентября спикер JIT Брехтье ван де Мосдейк сообщила, что прокуроры, которые расследуют крушение рейса MH17, хотят допросить Цемаха, поэтому нидерландская сторона предпочла бы, чтобы он находился в Украине и был "доступным для следствия".

40 депутатов Европарламента обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не отдавать Цемаха России.

5 сентября апелляционный суд Киева освободил Цемаха под личное обязательство.