Фотофакт: «Табакерка» – теперь и в деревне 3 7.09.2019, 21:13

Иллюстрационное фото

Один из киосков Олексина появился в Копыльском районе.

В агрогородке Песочное Копыльского района на этой неделе установили киоск «Табакерка», передает «Салiдарнасць».

Напомним, что «Табакерки» по всей стране устанавливает подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину компания «ЭНЕРГО-ОИЛ», которая реализует инвестпроект по созданию негосударственной сети по торговле табачными изделиями

Просьба предпринимателей разрешить им устанавливать торговые киоски на улицах в Мингорисполкоме не нашла отклика.