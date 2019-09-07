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Фотофакт: «Табакерка» – теперь и в деревне

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  • 7.09.2019, 21:13
Фотофакт: «Табакерка» – теперь и в деревне
Иллюстрационное фото

Один из киосков Олексина появился в Копыльском районе.

В агрогородке Песочное Копыльского района на этой неделе установили киоск «Табакерка», передает «Салiдарнасць».

Напомним, что «Табакерки» по всей стране устанавливает подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину компания «ЭНЕРГО-ОИЛ», которая реализует инвестпроект по созданию негосударственной сети по торговле табачными изделиями

Просьба предпринимателей разрешить им устанавливать торговые киоски на улицах в Мингорисполкоме не нашла отклика.


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