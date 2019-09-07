Глава Пентагона посоветовал России вести себя как «нормальная страна» 7.09.2019, 21:17

Марк Эспер

Марк Эспер посоветовал России изменить свое поведение.

Глава Пентагона Марк Эспер на совместной пресс-конференции с главой МВД Франции Флоранс Парли в Париже посоветовал России изменить свое поведение.

«Было бы здорово, если бы мы могли заставить Россию вести себя как более нормальная страна», — заявил он (цитата по Liberation).

«Мы не можем игнорировать последние годы, когда Россия вторглась в Грузию, захватила Крым, оккупировала часть Украины и угрожает странам Балтии», — заявил он. В ходе выступления Эспер также предупредил о «пагубном влиянии» Москвы в Европе и ее «стремлении ослабить НАТО».