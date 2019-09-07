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На Витебщине мужчина нашел радиоактивные корабельные часы

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  • 7.09.2019, 21:28
На Витебщине мужчина нашел радиоактивные корабельные часы
Фото: mchs.gov.by

Радиационный фон часов значительно превышает естественный.

Днем 7 сентября в Миорах мужчина принес спасателям корабельные часы и заявил, что от них исходит радиационный фон, превышающий естественный.

Адрес и место находки мужчина не сообщил, документы с техническими характеристиками отсутствуют. Спасатели установили, что на расстоянии 1 метра радиационный фон соответствует естественному.

«На поверхности часов фон значительно превышает естественный. Данные уточняются. В настоящее время решается вопрос об утилизации», сообщили в МЧС.

Фото: mchs.gov.by

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