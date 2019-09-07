Глава Европарламента: С нетерпением жду возможности вручить Сенцову премию Сахарова 7.09.2019, 21:34

Фото: ЕРА

В 2018 году украинскому кинорежиссеру присвоили премию Европейского парламента «За свободу мысли».

Президент Европейского парламента Давид-Мария Сассоли сообщил в Twitter, что ждет возможности встретиться с украинским кинорежиссером Олегом Сенцовым и вручить ему парламентскую премию имени Сахарова.

"С облегчением и глубокой радостью я узнал сегодня об освобождении украинского режиссера Олега Сенцова. Он достойно противостоял несправедливости, защищал демократию и права человека. С нетерпением жду возможности лично вручить ему парламентскую премию Сахарова в ближайшее время", – написал Сассоли.

С 1988 года премия Сахарова, основанная Европейским парламентом, ежегодно вручается людям или организациям, посвятившим себя свободе слова и защите прав человека. Ученый-физик Андрей Сахаров в конце 80-х годов стал неформальным лидером демократического движения в СССР.