DW: Памятник князю Гедимину: в Лиду наконец вернулся ее хозяин 1 7.09.2019, 21:49

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Фото: «Радыё Свабода»

Лидчане пришли на открытие памятника с бело-красно-белыми флагами и знаменами с «Погоней».

"В Лиду наконец вернулся ее хозяин", - эти слова прозвучали в субботу, 7 сентября, в белорусском городе Лида на официальной церемонии открытия памятника великому князю Гедимину, правившему Великим княжеством Литовским (ВКЛ) в XIV веке. 6-метровая скульптура расположилась на площадке перед Лидским замком - Гедимин считается его основателем. Открытие памятника приурочили к празднованию Дня города.

Скульптура Гедимину - не первый памятник в Беларуси, установленный в честь видных деятелей времен ВКЛ. DW побывала на церемонии открытии.

Гедимина изобразили с короной на голове

Инициатором установки памятника выступил Лидский райисполком. В октябре 2017 года местные власти объявили конкурс на лучший эскиз памятника "Основатель замка - князь Гедимин". Победил эскиз белорусских скульпторов Ольги Нечай и Сергея Оганова. Они изобразили Гедимина на коне, в рыцарских доспехах и с короной на голове. Памятник подписали просто - "Гедымін", а рядом с именем изобразили средневековый герб "Калюмны".

Памятник открывали глава Гродненского облисполкома Иван Жук и глава Лидского райисполкома Михаил Карпович. Примечательно, что на церемонии наравне с официальными флагами присутствовали также бело-красно-белые знамена и герб "Пагоня" - историческая символика независимой Беларуси.

Заведующий отделом источниковедения и археографии Института истории Национальной академии наук Беларуси Александр Довнар в интервью DW заявил, что Лида была выбрана для установки памятника не случайно: "Первое упоминание города связанно с именем Гедимина, он был основателем Лидского замка, и именно при нем город стал важным центром того времени".

Один из скульпторов, Сергей Оганов, поблагодарил местные власти за поддержку, отметив, что они вместе с Лидским райисполкомом работали "как единый организм". Все работы по разработке и изготовлению памятника оплатила частная фирма "Белтекс Оптик", которая работает в Лиде, и передала его в дар городу.