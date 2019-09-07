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В центре Варшавы появилось граффити со Светланой Алексиевич

  • 7.09.2019, 22:25
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В центре Варшавы появилось граффити со Светланой Алексиевич

Белорусскую писательницу знают и любят в Польше.

В тихом парке «Морское око» (Morskie Oko) в престижном варшавском микрорайоне Макотув (Mokotów) в центре польской столицы можно увидеть граффити со Светланой Алексиевич, передает «Польскае радыё».

Изображение белорусской писательницы появилось как часть литературного проекта, который проводит один из негосударственных фондов культуры. В его рамках в парке «Морское око» создаются граффити с изображениями известных польских и зарубежных писателей.

Белорусскую писательницу знают и любят в Польше. В польских городах Светлана Алексиевич собирает аншлаги.


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