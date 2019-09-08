Зеленский провел переговоры с Путиным 8.09.2019, 8:03

Президент Украины обсудил проведенный обмен, встречу в нормандском формате и минский процесс.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 сентября провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в Facebook.

"Стороны подчеркнули, что довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога. Также президенты двух стран договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в нормандском формате. Кроме того, речь шла о дальнейших шагах в рамках минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе", – говорится в сообщении.

Пресс-служба Кремля написала, что звонок состоялся по инициативе украинской стороны.

"Дана позитивная оценка освобождению и передаче удерживавшихся в Украине и России лиц. Акцентирован прежде всего гуманитарный аспект этой акции, имеющей большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений", – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе Путина заявили, что лидеры обсудили "внутриукраинское урегулирование".

"Подчеркнута важность соблюдения режима прекращения огня, а также последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения противоборствующих сторон. В ходе обмена мнениями относительно перспектив организации саммита "Нормандской четверки" президентом России отмечена необходимость продолжения всесторонней подготовительной работы с тем, чтобы очередная встреча в этом формате была результативной и реально способствовала выполнению имеющихся договоренностей на высшем уровне, прежде всего минского "комплекса мер", – сообщила пресс-служба.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович, а также захваченные Россией у Керченского пролива 24 моряка.

Российская сторона не публиковала официального списка граждан, которых направили в РФ. Как сообщила "Украинская правда", России передали, в частности, главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, бывшего переводчика премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислава Ежова, бывшего начальника "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимира Цемаха, которого называют ключевым свидетелем по делу о крушении самолета рейса МН17, осужденного за участие в террористической организации россиянина Виктора Агеева и других.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "первый этап" договоренностей между ним и российским лидером Владимиром Путиным выполнен.

"Дальше мы будем продвигаться к освобождению всех пленных, а также продвигаться к концу войны на Донбассе", – заявил глава государства.