В Беларуси заминировании «Нафтан», «Гродно-Азот» и ТЦ Dana Mall 8.09.2019, 8:11

Сообщения пришли по электронной почте в контакт-центр БелЖД.

7 сентября неизвестные сообщили о минировании ряда объектов в стране, в том числе ОАО «Нафтан», ОАО «Гродно-Азот» и ТРЦ Dana Mall в Минске, сообщает tut.by со ссылкой на Следственный комитет.

Фото: Следственный комитет Беларуси

Сообщения пришли по электронной почте в контакт-центр БелЖД. «На указанные в сообщении объекты выбывали саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы. Большинство указанных в письме объектов проверено, взрывных устройств не обнаружено. Следователи приступили к осмотру мест происшествий», — сказано в сообщении ведомства.

Следователи осмотрели компьютер в контакт-центре БелЖД в Могилеве, на который пришло сообщение.

«Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности отправителя письма. По результатам осмотров будет принято процессуальное решение», — уточнили в СК.

Ранее о том, что торговый центр Dana Mall обследуют саперы, сообщили в милиции. Очевидцы прислали фотографии.

Фото: Следственный комитет Беларуси

Следователи напомнили, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность, которая наступает с 14 лет. Также возмещению подлежат средства, затраченные экстренными службами на проведение специальных действий и проверочных мероприятий.