Сколько белорусов живет по европейским стандартам потребления? 8.09.2019, 8:27

В развитых европейских странах доля расходов на питание обычно не превышает 10–15%.

В прежние годы основная масса населения Беларуси была далека от европейской модели потребления по целому ряду признаков. Как с этим обстоят дела в 2019 году?

Для подсчета потребления власти ежеквартально проводят обследование населения по уровню жизни, пишут banki24.by.

Статорганы составляют ротируемую выборку из нескольких тысяч домашних хозяйств в областях и Минске. Каждое домашнее хозяйство по итогам квартала отчитывается чиновникам о доходах и расходах. Затем информация отдельных домохозяйств обобщается и статорганы получают агрегированные показатели по различным группам населения и по всей выборке в целом.

Напомним, домашнее хозяйство — это человек или группа людей, которые совместно проживают и ведут общее хозяйство.

Семья отличается от домашнего хозяйства тем, что не может состоять из одного человека, а домашнее хозяйство может.

В развитых европейских странах доля расходов на питание обычно не превышает 10–15%, в менее развитых странах Центральной Европы эта доля ниже 20%. Возьмем за точку отсчета последний показатель — 20%. Во втором квартале 2019 года денежные расходы среднего белорусского домашнего хозяйства достигли 1 289 BYN в месяц. Из этой суммы 964 BYN в месяц (или 74,8%) составили потребительские расходы. Потребительские расходы — это денежные расходы домашних хозяйств на питание, покупку алкоголя, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. На покупку продуктов питания типичная семья в апреле—июне 2019-го тратила 353 BYN в месяц.

Удельный вес этой статьи в денежных расходах составил 27,3%, в потребительских — 36,5%. В географическом разрезе больше всех тратили на питание жители Минска — 440 BYN в месяц. В областях уровень трат на продукты варьировал от 318 BYN в Витебской до 351 BYN в Гродненской.

Тем не менее, доля расходов на продукты питания в столице была самой низкой в стране — 24,8% от денежных расходов.

В областях удельный вес расходов на продукты колебался от 27,1% в Гродненской до 29,9% в Могилевской. В структуре потребительских расходов траты на питание в Минске составляли 34,4%, в областях — 35,7–39,3%. Если добавить в общую картину расходы на общепит, то доля расходов на питание в Беларуси сразу поднимается до 39,5%, в Минске — до 39,1%, в областях — до 38,3–41,7%.

По такой методике (с общепитом) из своих потребительских расходов больше всего отдавали на питание малообеспеченные домашние хозяйства (46,8%) и домашние хозяйства пенсионеров (46%).

К малообеспеченным относятся домохозяйства с ресурсами на человека ниже бюджета прожиточного минимума (226,6 BYN в месяц).

Во втором квартале 2019-го 10% самых богатых домохозяйств тратили на питание 31,2% от потребительского бюджета, 10% самых бедных — 44,9%. По официальным данным, только у 7,2% домашних хозяйств из выборки на покупку продуктов питания (без общепита) уходило менее 20% потребительской корзины. В городской местности эта доля повышалась до 8%, в сельской понижалась до 5,2%.

Среди домашних хозяйств без детей 6,5% могли похвастаться долей расходов на продукты ниже 20%, среди домохозяйств с детьми — 8,6%, среди пенсионеров — 4,0%.