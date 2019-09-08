Зачем Цемах нужен Путину 8.09.2019, 8:41

Что стоит за гибридными комбинациями Кремля?

5 сентября 2019 г. судьи Апелляционного суда Киева отпустили Владимира Цемаха из-под стражи, изменив ему меру пресечения на личные обязательства. Событие повлекло огромный общественный резонанс: якобы главный свидетель против России по делу о катастрофе МН-17 оказался на свободе. Бывший начальник «противовоздушной обороны» самопровозглашенной «ДНР» из города Снежное в одном из интервью рассказал, что ему известна судьба «Бука», ракета которого уничтожила малайзийский Боинг. Описывая события, связанные с падением пассажирского лайнера МН17, Цемах сказал: «Я этого пацана вытаскивал. Я этот «Бук» прятал. Я вам покажу даже, где он стартовал, и где его забирал», пишет «Информационное сопротивление».

Очевидно, что если показания экс-боевика получится приложить к официальным результатам расследования, то это отмело бы все сомнения в причастности России к авиакатастрофе, унесшей сотни человеческих жизней. Но стоит посмотреть на суматоху вокруг сомнительной персоны Цемаха немного с другого ракурса. Некоторые источники утверждают, что Цемаха освободили из-под стражи для обмена на украинских пленных (хотя сам боевик формально также является гражданином Украины, как и освобожденный немногим ранее Кирилл Вышинский). Вывод один: сомнительный персонаж, который вдруг получил от журналистов и разного рода экспертов статус «основного свидетеля» по делу сбитого на Донбассе Боинга, очень нужен Путину. Если это так, то само стремление заполучить экс-начальника ПВО «ДНР» является косвенным доказательством вины Кремля в катастрофе пассажирского лайнера. С другой стороны – доказательств против России итак, без показаний Цемаха, предостаточно.

Международная следственная группа пришла к выводу, что «Боинг» был атакован из комплекса «Бук», имеющегося в распоряжении пророссийских боевиков. Сама установка попала в них, по заключению следователей, с территории России и имела принадлежность к 53-й бригаде ПВО (воинская часть 32406 под Курском, РФ). Эксперты изучили показания и кадры любительской съемки от 23-25 июня 2014 года, именно фото и видео передвижения колонн российской военной техники по дорогам общего пользования вблизи западных границ. Также были опубликованы документы, подтверждающие непосредственное участие российских военнослужащих в событиях, повлекших трагедию. Вчера один из расследователей группы Bellingcat Христо Грозев прокомментировал освобождение Цемаха так: «С точки зрения доказательной базы, ничего особенно не изменится.

Международная следственная группа накопила так много объективных доказательств, которые доказывают причастность России, что для суда это ничего не изменит. То, чего все лишаются, – более высокая легитимность, оптическая объективность судебного процесса. [Сейчас на суде] нет ни одного обвиняемого, чтобы его защищал адвокат, который бы приводил аргументы в пользу альтернативных версий. Поэтому, к сожалению, Россия и Кремль всегда будут говорить, что это была односторонняя судебная процедура. Но сам процесс будет иметь достаточно легитимных доказательств, чтобы судья вынес объективный приговор». Об этом Грозев сказал в комментарии «Настоящему времени».

Судебное разбирательство по сути дела о катастрофе МН17 должно начаться 9 марта 2020 года. Доказательств того, что ко всей этой истории причастны не просто российские специальные службы, но и высшее военно-политическое руководство РФ, более чем достаточно. В ряде этих доказательств могли оказаться и показания освобожденного киевским судом Цемаха. Но если Путин получит его в результате обмена на украинских политзаключенных или военнопленных моряков, Цемаха может ждать незавидная судьба. Как заявил прокурор после судебного заседания, экс-боевик может вернуться по месту жительства, то есть – на территорию подконтрольной России «ЛНР». А там, как известно, с такими свидетелями может случиться все, что угодно…

Великий комбинатор

Украину уже несколько недель лихорадит от противоречивой информации о скором обмене узников Кремля. Освобождение Цемаха, Вышинского, Александра Ракушина, подозреваемого в работе на ФСБ, связывают именно с подготовкой к «обменному» процессу. Но в данном случае очевидно, что все, кроме боевика из Снежного – лишь массовка, и основная цель Кремля – получить «опасного» для России свидетеля по делу МН17.

Несомненно и то, что захват украинских моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года был осуществлен со стратегической целью – использовать пленных украинцев в подобных торгах. Россия игнорирует решение Международного трибунала ООН о немедленном освобождении военнопленных моряков ВМСУ, призывы многих лидеров государств, авторитетных организаций. Понятно, что такие пленники необходимы Путину, чтобы, подло манипулируя человеческими судьбами, «зачищать» доказательства своих преступлений на территории Украины. Особенно чувствительны для российского нацлидера международные моменты, вроде уничтожения пассажирского лайнера в небе над Донбассом. Решение международного суда о виновности РФ в катастрофе станет для Кремля ощутимым ударом, который повлечет усиление санкционного давления и изоляции РФ на международном уровне. Поэтому Россия судорожно пытается «зачистить» якобы реального свидетеля, используя для этого заранее подготовленные манипуляционные рычаги. В частности, взятых в плен по надуманной причине 24 украинских моряков.

Реакция Голландии

После освобождения Цемаха многие эксперты и политики заговорили о том, что, выпустив Цемаха под личные обязательства, Украина якобы поставила в неловкую ситуацию партнеров по расследованию авиакатастрофы из Нидерландов. Сами они довольно сдержанно прокомментировали решение киевского суда. Так, В международной Совместной следственной группе (JIT), которая занимается расследованием дела MH17, заявили, что боевик группировки «ДНР» Владимир Цемах, является «интересным для следствия человеком».

«Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно. Хотелось бы, чтобы он оставался в Украине, чтобы мы могли с ним поговорить», — сказала Радио Свобода пресс-секретарь международной Совместной следственной группы (JIT) Брехтье ван де Мосдейк.

Комментируя решение суда, она добавила: «Это решение Украины, решение украинского суда, поэтому я не могу его комментировать».

За несколько дней до этого Голландская прокуратура изъявила желание побеседовать с Цемахом. «Голландская прокуратура хотела бы, чтобы Цемах находился в Украине, чтобы он был доступен для расследования, и мы можем задать ему дополнительные вопросы», — заявила тогда Брехтье ван де Мосдейк.

Сдержанная реакция голландских расследователей может свидетельствовать о том, что Украина и международная следственная группа в Нидерландах могли согласиться отпустить Цемаха, поскольку у официального расследования достаточно доказательств причастности России к сбиванию «Боинга».