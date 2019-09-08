«Почему мы не слышим как бесплатно дали квартиру врачу или учителю?» 8.09.2019, 8:51

И где «халявная» земля на Минском море для фрезеровщика с завода.

Белорусская байдарочница Ольга Худенко призналась, что никак не может решить вопрос с жильем: «Лукашенко сказал обращаться к губернаторам, а те говорят, мол, у нас нет таких законов, чтобы бесплатно выдавать жилье, обращайтесь к президенту за приказом», пишет телеграм-канал «Типичная Беларусь».

Сперва, хочется сказать что Ольга призер двух олимпиад (Рио и Лондона) , многократный призер мировых чемпионатов и европейских. За бронзовые медали двух Олимпиад она получила от государства в сумме $100 тысяч, думаю и за другие достижения в спорте ей причитались премии. Так что мешает купить квартиру за эти деньги? Или хочется и денюжки получить и в квартирку вселиться?

С чего вдруг пошла мода раздавать халявные квартиры и участки земли спортсменам? За то, что они махают ракеткой или веслом? Это что, важные для общества профессии? И ладно бы они были бедные как церковные мыши, но нет, они вполне обеспеченные люди.

Почему мы не слышим как бесплатно дали квартиру врачу, который спас жизнь? Или учителю, который воспитал победителя по математике? Где халявная земля на Минском море для фрезеровщика с завода?