Россия стремительно теряет влияние на постсоветском пространстве 8.09.2019, 8:59

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Кремль везде создает себе врагов.

На протяжении последних 20 лет — в данном случае можно говорить о совпадении периода, в который наблюдается это явление, с юбилеем прихода к власти в России Владимира Путина — у Москвы с завидной регулярностью не получается создавать прочные союзнические отношения. Причем как на постсоветском пространстве, ряд стран которого являлись и являются в некотором роде «естественными» клиентами для РФ, так и в других регионах мира. Об этом пишет Максим Михайленко в своей статье на сайте «Деловая Столица».

Кыргызский транзит

Скажем, отсутствие какой-либо антироссийской линии у нынешних чешского или болгарского президентов, недавнее многолетнее правление в Словакии крупного делового партнера российских государственных корпораций Роберта Фицо, особая во многих связанных с РФ вопросах позиция Финляндии никак не повлияли на продолжающийся пятый год (с момента введения хоть сколько-нибудь серьезных санкций) режим мягкой блокады в отношении РФ.

Но, предположим, эти примеры можно объяснить вовлеченностью перечисленных и других (тех, которые, кочевряжась до последнего, голосуют за пролонгацию санкций) стран в системы и алгоритмы западного конгломерата. Что же тогда происходит в отношениях России со странами ее так называемого «ближнего зарубежья», причем как раз именно с теми, которые пытаются наладить с ней прагматичные или просто рабочие отношения (не говоря уже о тех, которые стремятся к отношениям союзным)?

Ведь еще 15–16 лет назад создание в терминах Глеба Павловского «Евровостока», а в терминах Анатолия Чубайса «либеральной империи» не рассматривалось как явная ересь, а шесть лет назад Москва инвестировала огромные ресурсы в то, чтобы выступить в роли магнита, притяжению которого невозможно сопротивляться. Причем уверенность Кремля в успехе была столь высока, что он пошел на военный конфликт с Украиной, рискнув получить культурно-идеологический разрыв с Западом, римейк холодной войны с атлантическими столицами и даже на серию неочевидных только для «аудитории федеральных каналов» унижений перед Китаем (и даже Японией).

Если не забираться слишком глубоко в историю этой деградации российской «мягкой» и «липкой» (как назвал это почти 10 лет назад Уолтер Рассел Мид в статье «Липкая сила Америки» для Foreign Policy) силы и взять только самые свежие примеры, то на ум приходит, прежде всего, Кыргызстан.

Где теперь уже экс-президент Алмазбек Атамбаев, немало сделавший для того, чтобы вверенная ему страна притормозила свой дрейф как на Запад, так и к Китаю? Отстреливался в своем доме, но затем безропотно сдался правоохранителям. Несмотря, подчеркнем, на неоднократно полученные гарантии личной (и, возможно, расширенной) неприкосновенности, полученные от Владимира Путина, к которому бывший лидер Кыргызстана летал в последнее время неоднократно, в особенности после снятия с него неприкосновенности.

А ведь главная партия правящей в Бишкеке коалиции, социал-демократы, долго возглавлявшаяся Атамбаевым, во многом намеренно подобрала в условные преемники (в Кыргызстане — вполне конкурентная демократия) скандальному, но харизматичному президенту скромного и внешне безамбициозного Сооронбая Жеэнбекова. Конечно, злые языки клевещут, что региональные кланы, северяне и южане, в рамках правящей партии просто поменялись местами. Не без этого, краевая клановость — важная черта кыргызской политики, но в данном случае задумка состояла в том, что через пять-шесть лет (больше одного шестилетнего срока подряд президенту в республике править нельзя) Атамбаев мог бы и вернуться.

При этом в Кыргызстане тотальное засилье российских и пророссийских СМИ, которые в принципе изящно мешают свой сигнал с необходимой вестернизированностью, но не более того (серьезное влияние Америки в стране истончилось, а с Турцией Атамбаев побил горшки после истории с незакрытыми школами Гюлена).

Но Жеэнбеков быстро нашел себе другого патрона. В конце апреля он внезапно полетел в Пекин с рабочим визитом. Сам по себе этот визит не удивляет — Атамбаев тоже туда летал, однако уже 13 июня в Бишкеке появился лично председатель Си с официальным визитом, который был согласован невероятно быстро, с пересмотром расписания китайского лидера. Причем в ходе этого визита прозвучало, что Тайвань — часть Китая (впрочем, Бишкек всегда это признавал), но вопросы этнических меньшинств, включая кыргызское, — внутреннее дело Китая (официальный Бишкек обычно обходил этот вопрос). Вообще, Кыргызстан поддерживает китайскую борьбу «с тремя силами зла -терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом», в том числе и с… кыргызским.

Именно этих слов давно ожидали в Пекине, но президент Жеэнбеков пошел еще дальше. «Мы рассматриваем Китай в качестве главного торгового партнера… Кыргызстан для Китая добрый друг и верный сосед, но есть противники крепкой дружбы между Кыргызстаном и Китаем, которые пытаются помешать нашим отношениям», — заявил он. На что председатель Си ответил следующее: «Под вашим руководством, господин президент, Кыргызстан изменился в лучшую сторону, ваш народ стал счастливее, и все это благодаря социальной гармонии, стабильности, борьбе с коррупцией; успехи налицо». И подчеркнул: «Мы готовы вместе с Кыргызстаном развивать дух вековой дружбы, наращивать взаимовыгодное сотрудничество во благо народов».

В итоге уже 8 августа в Синьцзяне начались первые в истории совместные антитеррористические учения ВС Кыргызстана и Народно-освободительной армии Китая, а прилетевший в Бишкек премьер РФ Дмитрий Медведев покорно заявил, что Москва поддерживает исключительно законную власть. Теперь Кремлю придется забыть про «особое влияние» в этой ранее максимально дружественной стране. Вместе с «особым влиянием» Россия может сказать «прощай» и миллиардам долларов помощи и льготных кредитов, которые в рамках разных программ и ЕврАзЭС выделялись Кыргызстану. Разве что Пекин решит «нарезать» Москве какую-то долю участия в делах этой важной транзитной страны, но это будет зависеть от поведения Путина, давно неспособного ничего требовать от Китая.

Вошедшие в период пока еще очень неуверенной демократизации Узбекистан и Казахстан, также переходят в явно нестабильное состояние по отношению к России. Ее государственный капитал, в частности, «Росатом» и другие подобные компании, пытается закрепиться в том же Ташкенте, но Астана всерьез занялась как арбитражной системой, так и собственным региональным лидерством. В Узбекистан же вернулись ключевые западные структуры, в первую очередь финансовые, заметным становится и присутствие там капиталов из Персидского залива, а в инфраструктуре транспорта энергоносителей своего уже не отдаст Китай.

ЕврАзЭС закрывается

Но что мешало РФ удержать в сфере влияния жестко авторитарные Туркменистан (с которым начал было заигрывать «Газпром») и Таджикистан, полностью зависящий от РФ в военно-политической плоскости, а также с точки зрения доходов казны?

С последним проще — недавно Рахмон так и не смог добиться от Путина каких-либо масштабных расширений договорной базы в отношении занятых в России таджиков. После чего тоже зачастил в Китай — и это на фоне то ли обсуждаемого, то ли осуществляемого увеличения российского военного присутствия в Таджикистане в связи с афганскими угрозами.

На перспективу отношения Москвы и Душанбе продолжит портить еще одна история, о которой, по разным причинам, в таджикском обществе и его многочисленной диаспоре не забудут. В 2012 г. отношения России и Таджикистана сильно испортились, так как Душанбе запросил непомерно высокую плату за аренду 201-й российской военной базы. В ответ Москва начала активную поддержку таджикской оппозиции, позволив ей действовать на территории России.

Через пару лет, к разгару агрессии против Украины, вопрос с базой был решен, страны помирились, а для таджикской оппозиции начались тяжелые времена. Россия стала похищать и без каких-либо судебных решений выдавать таджиков режиму Рахмона, причем иногда, вопреки всем законам, выдавали и российских граждан. Тех же, кто прятался в Европе, российские власти выманивали на территорию России (используя при этом людей, известных как оппозиционные российские активисты), чтобы похитить и передать в Таджикистан (об этом совершенно шокирующее расследование в июле нынешнего года опубликовал The Insider).

Параллельно доходы и защищенность таджиков в России все эти годы снижались, зато нарастало влияние таджикских криминальных боссов в самой Москве. Все эти сюжеты и тенденции все явственнее отравляют отношения двух стран. А с физиологическим отходом Рахмона, сегодня пытающегося наладить отношения с симпатизирующим оппозиции Ираном и осваивающего все большие китайские капиталовложения, противоречия неизбежно выплывут наружу.

С Туркменистаном история и проще, и, скажем так, более капиталоемкая. Страна, на фоне режима в которой либералом покажется и Путин, второй год раскачивается на грани экономического коллапса. На этом фоне в последние месяцы в Ашхабаде появились российские эмиссары из государственных и полугосударственных корпораций, попытавшиеся подготовить рестарт отношений. С вероятным втягиванием Туркменистана в пророссийские структуры в регионе. Но не тут-то было.

Буквально в середине августа в ходе Каспийского экономического форума специальный представитель ЕС в Средней Азии Петер Буриан внезапно заявил, что Евросоюз возобновил переговоры о закупках газа в Туркмении. По его словам, Брюссель готов принять участие в финансировании строительства трубопровода через Каспийское море, который мог бы прокачивать до 30 млрд кубометров туркменского газа ежегодно.

Для масштабного проекта, который обсуждается более 20 лет, уже сформирован консорциум подрядчиков. В него войдут немецкие Edison Technologies GmbH и MMEC Mannesmann GmbH, французская Air Liquide и китайская Sinopec. О чем, согласно сообщениям азербайджанской прессы, было объявлено на встрече представителей компаний с зампредседателя Кабмина Туркмении по нефти и газу Мыратгелди Мередовым и советником президента страны по нефтегазовым вопросам Ягшигельды Какаевым.

В рамках работы над проектом, помимо прокладки трубопровода, консорциум готов построить необходимую инфраструктуру, включая газоочистительные заводы и компрессионные станции. Туркменский газ потенциально может утроить поставки в Европу из Средней Азии по Южному газотранспортному коридору, который в Брюсселе рассматривают в качестве альтернативы проектам «Газпрома», включая как заброшенный «Южный поток», так и пришедший ему на смену «Турецкий поток».

Примечательно, что против Транскаспийского газопровода выступает Иран, у которого с Туркменистаном политические проблемы (как и в турецком случае, связанные с деньгами). Поэтому, естественно, строительство трубы через Каспийское море, по словам представителя иранской National Gas Company Бехруза Намдари, «может нанести сильный ущерб экологии региона». Но протест Тегерана касается лишь идеи морского трубопровода. Иран готов помочь поставкам туркменского газа в ЕС, если для этого будет использоваться его транзитная инфраструктура.

Так что если Кремль в ближайшее время не сможет устроить какую-нибудь заварушку в Туркменистане, то «Газпром», чья доля на европейском рынке газа продолжает сокращаться, пролетит и с Туркменистаном.

Но серия поражений в Центральной Азии не останавливает россиян, чьими действиями, по-видимому, бодро и неумолимо руководит инстинкт саморазрушения. Так, свержение Влада Плахотнюка не остановило гибридное правительство Молдовы от согласия на прокачку на украинскую территорию румынского газа.

Точно так же миролюбивые усилия «Грузинской мечты» не остановили сановного российского гостя от нахального поступка в грузинском парламенте, чем были спровоцированы кровавые беспорядки и новая волна взаимных санкций, на этот раз, по-видимому, упирающаяся в самое существование Путина и его режима.

Крайне двусмысленной стала ситуация в Армении с ее революционным руководством, мягко, медленно, но уверенно выползающим из-под худеющей кремлевской тени на Южном Кавказе. Похоже, в регионе Москве осталось поссориться только с Баку, который и не особенно стремится с ней дружить, вернее, вынуждает россиян дружить на равных. Но даже удаление бывшего рижского мэра Нила Ушакова в Европарламент не заставило Кремль отдышаться и провести хоть какую-то инвентаризацию.

По-видимому, в Москве решили с горя элегантно закрыть проект ЕврАзЭС — вместо кошмарившего Минск Михаила Бабича Беларусью в статусе министра экономики Евразийской комиссии без полномочий займется бывший советник Путина Сергей Глазьев.

Очевидно, что российская «липкая» сила элементарно расклеилась и, как минимум при Путине, геополитических побед России уже не видать. Задачи, которые перед ней ставит время, теперь куда проще — например, сохранить свою собственную территорию.