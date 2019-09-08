Ольга Николайчик: У Лукашенко с детства - психологическая поломка 19 8.09.2019, 9:59

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Почему диктатора и его окружение так часто ловят на лжи?

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Ольга Николайчик прокомментировала пресс-службе БНК очередную ложь диктатора о «подарке» от Илона Маска.

- Лукашенко часто ловят на лжи. Как вы думаете, почему он врет?

- Во–первых, это, конечно воспитание с детства. Это такая поломка психологическая с детства, когда он вынужден был все время врать чтобы избежать некого наказания. Почему дети обманывают? Ну вот разбил горшок какой или не прибрал за коровой или еще как–то нашкодил. А надо же помнить, что это была картина послевоенного времени, когда мужчин фактически не было. Лукашенко рос без отца. То есть это нормально было, что мужчин не хватало и когда мужчины шли через деревни, то и женщины от них рожали. Такое было, не надо этого стесняться, такое было время. И вот это отпечаток такой очень сильный, моральный вред нанесло, с детства приучился врать, после этого, привычка перенеслась во взрослую жизнь.

И вот это окружение, куда он попал – коммунистические, советские коридоры, кулуары до которых он дорос, когда – то в молодости, в 36 – 38 лет, под флагом «борьбы с коррупцией» (вечная тема) продолжили растить в нем вруна. Это же его любимая «фишка» про коррупцию – бороться с самим собой. И в этих коридорах он попал на «плодородную почву», где были уже коммунисты, которые все время врали народу.

Особенно во время застоя, начало перестройки. Лукашенко попал в окружение, где вранье – это норма, где культивировалось – не говорить правду. С тех времен он полюбил это дело, это дело работало. Это дело заключалось в том, чтобы из человека сделать раба – невольника, потому что, если не говорить человеку правду – им можно манипулировать. Такой эксперимент под контролем кремлевских институтов. Они над этими и работали, чтобы сделать человека подконтрольным, невольным, бездуховным. И Лукашенко удачно на это попал и перенес эту кальку на современную Беларусь. Это удачно сработало за 25 лет.

- Лгут все белорусские чиновники. Как нам решать эту проблему?

- Лукашенко давно народ не верит, как и чиновникам, судьям, институтам про властным, всем диктаторским структурам, которые антинародные по сути. Люди давно не верят им. У меня вообще возникает образ Дроздов, улицы Маркса, резиденций, что они там ходят в таких «ватниках от кутюр», в каких–то резиновых галошах, картошку какую-то сажают перед камерами телевидения. Что они в своем узком окружении друг другу осточертели, что они за такой колючей проволокой, но формально они еще при власти. И на эту колючую проволоку они время от времени вышиванки вешают, то есть им уже не противно время от времени вышиванку примерять, чтобы показать, что они тоже, якобы, беларусы, что они, якобы, не русские - когда Путин что-то хочет забрать. А заберет Путин не у народа, потому, что у народа уже брать нечего, заберут у них.

Народ не верит властям. Проблема одна: как этому народу, которого много, которого девять миллионов, стать локоть о локоть, человек с человеком. Проблема как стать союзниками, как познакомиться, как обниматься на улицах, как подходить друг к другу и говорить: «Ты ж мой дорогой! Мы же беларусы, мы же его вместе уберем! Давайте не бояться, потому, что нас миллионы!». Проблема в том, как нам наладить коммуникации, как нам построить новую, народную власть. Как прийти к этой власти, как сделать так, чтобы народ делегировал во власть своих людей, которые будут служить народу, которые будут служить Беларуси и независимости. Люди давно не верят, ни чиновникам, ни властям, и тем более милиции и судам. Проблема в том, как объединиться и сказать властям: «Уходите!».

- Чем может закончится для Лукашенко и его чиновников политика, которая построена на лжи?

- Я буду говорить о том, что я вижу и знаю, про таких как он. Все закончится плохо для него. Чем больше он будет затягивать свой уход, своих союзников, своей своры диктаторской, тем больше это будет плачевная ситуация для них же. Тут не надо изобретать велосипед и колесо заново рисовать. Уже давно известно, чем заканчиваются у диктаторов жизненные пути и судьбы.

У него есть выход из этого положения. Он не мальчик, и вроде историк по образованию и должен понимать, что у него, пока еще, есть шанс избежать самых худших вариантов. Собрал свои рубашки, галоши, ватники, детей, жен, прислугу, ближайшее окружение, чтобы они все сели в самолет и свалили. И это для него самый хороший вариант. Путин до добра его не доведет, пусть не слушает. Пусть едет, туда, где его примут, в Латинскую Америку, например. Там ведь когда–то принимали даже нацистов, которые каялись. Пускай найдет себе вариант и свалит куда–нибудь. И он должен понимать, что его дальнейшее нахождение при власти, в первую очередь, небезопасно для него самого. Народ сейчас в таком состоянии, что люди будут стоять на своих позициях, людей очень много. Люди доведены до отчаяния и критического состояния.