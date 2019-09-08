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«Выборы» в России: в Тыве неизвестные на лошадях обстреляли автобус с наблюдателями и журналистами

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  • 8.09.2019, 10:11
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«Выборы» в России: в Тыве неизвестные на лошадях обстреляли автобус с наблюдателями и журналистами
Иллюстрационное фото

Автобус поврежден, колеса пробиты.

В республике Тыва вечером 7 сентября вооруженные люди напали на автобус с журналистами, членами избирательных комиссий и наблюдателями от ЛДПР, следовавший из Красноярского края в Кызыл. Об этом сообщили местные издания NewsLab и «8 Канал», пишет «Новая газета».

Автобус с 12 пассажирами направлялся для работы на выборах в республиканский парламент Верховный Хурал. Около 19:30 по местному времени на границе между регионами автобус остановила толпа из 30 человек в масках и с оружием верхом на лошадях. Они заблокировали движение автобуса, прострелили колеса и скрылись.

«Автобус поврежден, колеса пробиты. Люди, вроде бы, не пострадали», — написали журналисты. На место прибыли врио главы МВД Тывы, полиция в настоящий момент проводит проверку. Депутат Думы от ЛДПР Сергей Натаров сообщил, что партия уже пожаловалась на произошедшее министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.


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