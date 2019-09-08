«Был наплыв дядек в стиле: пил, пью и у вас буду пить» 7 8.09.2019, 10:35

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Как государственная служба занятости «подставляет» ИТ-компании.

С 27 июля 2019 года действует инструкция «О порядке проведения оценки полноты сведений о наличии свободных рабочих мест (вакансий)». Она утверждена постановлением Минтруда и соцзащиты № 33. Инструкция применяется к тем компаниям, которые не предоставляют в 5-дневный срок сведения о новых вакансиях в органы по труду, занятости и соцзащите, как того требует закон «О занятости населения Республики Беларусь».

Сайт dev.by разбирался, подпадут ли под оценку ИТ-компании и чем она им грозит.

Минтруда: «Это не проверка, а оценка. Для нанимателя это две большие разницы»

Инструкция гласит:

Оценка полноты сведений о наличии свободных рабочих мест (вакансий) проводится по факту представления нанимателем в соответствии с Законом Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. № 125-З «О занятости населения Республики Беларусь» в органы по труду, занятости и социальной защите сведений о наличии свободных рабочих мест (вакансий) не в полном объеме, если факт неполноты предоставленных сведений подтверждается размещением нанимателями в средствах массовой информации, на Интернет-ресурсах, в рекламных объявлениях, размещенных в местах общественного пользования, сведений о наличии потребности в работниках на замещение свободных рабочих мест (вакансий), не заявленных в органы по труду, занятости и социальной защите.

Проще говоря, если орган по труду видит на сайте объявление компании о вакансии, но не находит его в отчёте, это основание прийти офис и затребовать документы.

При проведении оценки полноты сведений о наличии свободных рабочих мест (вакансий) должностное лицо органа по труду, занятости и социальной защите, уполномоченное на проведение оценки полноты сведений о наличии свободных рабочих мест (вакансий), вправе: входить на территорию и (или) объекты нанимателей; оценивать (изучать, сличать): штатное расписание нанимателя; документы (их копии) о приеме и увольнении работников, в том числе в электронном виде, иные документы, необходимые для установления полноты представленных сведений о наличии свободных рабочих мест (вакансий); требовать разъяснения (в том числе и в письменном виде) от нанимателя или его уполномоченного лица по вопросам, возникающим в ходе проведения оценки полноты сведений о наличии свободных рабочих мест (вакансий).

Если найдено нарушение, компании выносится предписание об устранении. Если предписание не выполняется, применяются «меры ответственности в порядке, установленном законодательством».

Статья 9.15. КоАП Нарушение законодательства о занятости населения

3. Неуведомление органов по труду, занятости и социальной защите, несвоевременное или не в полном объеме уведомление этих органов уполномоченным должностным лицом нанимателя о предстоящем высвобождении работников в связи с ликвидацией юридического лица, прекращением деятельности индивидуального предпринимателя или сокращением численности (штата) работников либо о наличии свободных рабочих мест (вакансий) — влекут наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин.

Никакого новшества 33-е постановление не содержит, пояснили в Минтруда. Оно лишь описывает мероприятие технического порядка во исполнение постановления Совмина от 30 ноября 2012 г. № 1105 «Об утверждении перечня мероприятий технического (технологического, поверочного) характера».

— Это не проверка, а оценка, — поправили журналиста dev.by в министерстве. — Для нанимателя это две большие разницы. Да, если органы увидели, что наниматель подал две вакансии, а в печати или в интернете разместил пять, то ему скажут: здравствуйте, в чём проблема, пожалуйста, измените. Наниматель изменяет сведения, и вопрос снимается. Никто никого не проверяет.

Но оценка будет с визитом в офис?

— Да.

В Минтруда также пояснили, что сведения о рабочих местах попадают в общереспубликанскую базу вакансий, которой пользуются как безработные в службе занятости, так и все заинтересованные.

— Ничего страшного здесь нет, — говорят в ведомстве. — Это не значит, что наниматель обязан принять человека только потому, что он пришёл с направлением от службы занятости. Отбор кандидатов происходит на конкурсной основе.

dev.by пытался выяснить, в чём тут реальная проблема — может, наниматели массово игнорируют требование закона о передаче данных и от этого страдает процесс трудоустройства безработных, но в Минтруда заверили, что никакой проблемы нет.

Юрист: «Увольняя работника, они просто меняют штатное расписание»

Суть вопроса прояснили юристы и эйчары ИТ-компаний.

Дмитрий Зикрацкий, юрист-практик, автор телеграм-канала про ведение бизнеса:

— Минтруда желает видеть все вакансии в базе службы занятости, чтобы та могла оперативно подыскивать людям работу. Но наниматели не хотят заниматься ерундой, поэтому требование не выполняют. Ведь это значит не просто написать уведомление, но и получить уйму откликов от безработных с биржи труда, которые очевидно им не подходят. ИТ-компании размещают объявления на тех ресурсах, где находится их целевая аудитория. А Минтруда вместо того, чтобы создать классный портал, куда люди хотели бы заходить, и электронную автоматическую систему уведомления (через этот же портал), пытается решить вопрос «дедовскими» методами — обязанностями, наказанием и т. д.

Но что делают наниматели — они, увольняя работника, меняют штатное расписание, исключают из него эту единицу. Получается, что вакансии нет и уведомлять никого не надо. После этого компания спокойно ищет работника. Когда нашла, снова меняет штатное расписание, увеличивая его на единицу. В общем, бумагомарательство высшей степени, но у многих бухгалтеров/кадровиков это уже отработанная процедура. Всё ради того, чтобы не уведомлять органы по труду и при этом не нарушать законодательство.

Дмитрий Карней, замдиректора по правовым вопросам AppCraft:

— Обязанность по уведомлению органов занятости о наличии вакансий была и раньше, но выполняли её не очень добросовестно. Сейчас органам по занятости решили предоставить дополнительные полномочия. Но проблема решается достаточно просто: после увольнения работника из штатного расписания убирается соответствующая единица, а с приёмом нового опять вводится. Так что вакансии как бы и нет. Все объявления о вакансиях можно объяснить планами на будущее либо желанием сотрудничать по договору подряда.

Эйчар: «Однажды мы с этим связались — такой был наплыв „дядек“ с удушливым запахом»

Экспресс-опрос эйчаров показал, что в некоторых ИТ-компаниях и не подозревают о том, что сведения о вакансиях надо куда-то передавать. А в тех, что знают, от этой обязанности уклоняются, пользуясь описанным выше механизмом. Почему? Некоторые эйчары на условиях анонимности объясняют очень экспрессивно.

— Один раз мы с этим связались и получили сполна. Такой был наплыв «дядек» с удушливым запахом — «я всю жизнь пил, пью и у вас тоже буду пить, а не работать» — что никому не пожелаю. Никто из них всерьёз на вакансию не претендовал, они приходили со словами «мне тут штампик поставить надо», но отняли много времени и нервов. Это продолжалось месяца три. У нас на ресепшене тогда сидела беременная девочка, как-то она сказала: «Вот рожу досрочно с этими алкашами-неадекватами, и это будет производственная травма».

— Да, в наших реалиях проще изменить штатное расписание, — подтверждает эйчар другой ИТ-компании. — Встречи с кандидатами от органов по труду займут намного больше времени и будут безрезультатны. Нам важно нанять компетентного сотрудника, подходящего конкретной команде и корпоративной культуре компании в целом. Такие вряд ли обращаются в центр занятости, ведь они нарасхват. На мой взгляд, эти требования Минтруда полезны тем организациям, где нет рекрутеров или где сложные условия труда, невысокий уровень зарплаты и куда готовы принимать людей после переквалификации.