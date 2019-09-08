Порошенко: Я причастен к освобождению тысяч украинцев 16 8.09.2019, 10:43

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Пятый президент Украины прокомментировал обмен пленными с Россией.

Комментируя обмен заключенными между Украиной и Россией, экс-президент Петр Порошенко заявил, что он «причастен к освобождению тысяч наших соотечественников», пишет «Украинская правда».

«Как пятый президент Украины, причастен к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает», - написал Порошенко в «Фейсбуке».

Экс-президент Украины утверждает, что обмен «35 на 35» стал возможным благодаря решению Международного морского трибунала, принятого весной этого года, которое «приперло Путина к стене».

7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.

В свою очередь Украина также выдала России 35 человек.

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обязал РФ отпустить захваченных моряков.

На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о судьбе задержанных в Керченском проливе украинских моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала, в связи с чем в РФ отказываются выполнять его приказ.