Пять необычных деликатесов, которые не каждый решится попробовать 7 8.09.2019, 10:21

1,329

Иллюстрационное фото

Экзотические блюда некоторых стран привлекают туристов со всего мира.

Говорят, что в жизни нужно попробовать всё. Но исключения есть, и особое место среди них занимают эти 5 национальных блюд. Смертельный яд, жуткий запах и совсем не аппетитный вид ― вот чем отличаются такие «вкусняшки», пишет ЗаграNица.

Сюрстрёмминг

Фото: video-images.vice.com

Это консервированная квашеная сельдь, шведский национальный продукт. Многие о нем слышали, но не все пробовали. И пожалуй, не стоит, если только вы не обладаете образцовой гастрономической толерантностью.

Готовят это «ароматное» блюдо так: балтийскую салаку (сельдь) засаливают, укладывают в открытую посуду и оставляют для брожения. Когда ферменты и бактерии хорошо «потрудятся» над рыбкой, ее переместят в консервные банки, где она продолжит бродить.

Блюдо считается деликатесом, а настоящие ценители едят его прямо из банки без всяких дополнений в виде гарнира или хлеба.

Столетнее яйцо

Фото: stopvideo.net

Это популярная китайская закуска довольно жуткого вида. Яйцо выдерживают несколько месяцев в специальной смеси без доступа воздуха. Желток за это время приобретает синий цвет, а белок становится темно-коричневым и полупрозрачным. Деликатес издает сильный аммиачный запах.

Фугу

Фото: cf.ua

Это блюдо японской кухни готовят из некоторых видов ядовитых рыб семейства иглобрюхих. Уровень яда в процессе приготовления уменьшается до допустимого. Но если технология нарушена, попробовавшему фугу не позавидуешь — тетродотоксин может вызвать летальный исход.

Ядовитую рыбу употребляют, чтобы пощекотать себе нервы. Повара, которые ее готовят, должны пройти специальное обучение и получить лицензию.

Эскамолес

Фото: blog.static.wipolo.com.s3.amazonaws.com

Деликатес из Мексики с красивым названием на самом деле представляет собой яйца больших муравьев рода Liometopum. В сыром виде они похожи на кедровые орешки, а в готовом — на творог. По вкусу напоминают сливочное масло с орехами.

На самом деле такая еда — не самый худший вариант. Есть насекомых может быть противно для глаз, но для организма это очень полезно. В ООН уже давно рекомендуют властям популяризовать такую диету, ведь это отличный источник белка и хорошая альтернатива животноводству, которое загрязняет атмосферу углекислым газом.

Касу марцу

Фото: thequestion.s3.eu-central-1.amazonaws.com

Это итальянский овечий сыр с острова Сардиния. Делают его из сыра пекорино, который выдерживают дольше обычного, доводя до состояния гниения. Процесс разложения ускоряют личинки сырной мухи. Сыр становится мягким и выделяет специфическую жидкость.

Побеспокоенные личинки могут прыгать на расстояние до 15 см. Человеку, дегустирующему деликатес, рекомендуют защищать глаза. Одни удаляют личинок из сыра перед употреблением, а другие едят вместе с ними.