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Ученые нашли под водами Тихого океана новый материк

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  • 8.09.2019, 11:26
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Ученые нашли под водами Тихого океана новый материк

Острова Новой Зеландии и Новая Каледония — это самые высокие точки неизвестного континента.

Новозеландские ученые доказали, что воды мирового океана скрывают еще один континент Земли. Новые земли скрываются прямо в Тихом океане, сообщает телеканал «МИР 24».

Острова Новой Зеландии и Новая Каледония - это самые высокие точки материка, которые возвышаются над поверхностью воды. 94% этой земли скрыто в глубинах, полагают профессоры Университета Веллингтона. По их мнению, эта часть суши откололась от древнего материка Гондваны 80 млн лет назад. Ученые убеждены, что новый континент должен называться Зеландия.

«Если бы мы могли вытащить затычку и спустить воду в океане, всем стало бы очевидно, что там тянутся горные цепи, и перед нами предстал бы целый материк», - рассказал геолог Ник Морти Мер.

Если научное сообщество согласится с этой гипотезой, то новый континент - Зеландия - появится на всех географических картах мира.


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