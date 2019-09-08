Как вывозили Цемаха 7 8.09.2019, 11:29

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Участник спецоперации рассказал СМИ подробности.

Фигуранта дела об авиакатастрофе МН17 Владимира Цемаха вместе со спецслужбами забирали бойцы 74-го отдельного разведбата ВСУ, в результате, один из разведчиков погиб, другой — потерял ногу, рассказал Радио Донбас.Реалии один из участников операции.

По его словам, при вывозе Цемаха 27 июня был смертельно ранен сержант 74 ОРБ Александр Колодяжный. Он умер 11 июля в военном госпитале в Киеве, не приходя в сознание.

Официально с операции по вывозу Цемаха до сих пор не сняли гриф секретности.

«С нашей стороны подготовка к операции заняла буквально сутки. Другие службы, конечно, готовились к ней дольше, но детали мы, как всегда, умышленно не расспрашивали. Если что-то пойдет не так — лучше знать меньше», — рассказал участник операции на условиях анонимности.

Он отметил, что сложность операции заключалась в том, что на определенном участке под Донецком враг стоял довольно кучно: его огневые позиции могли находиться буквально в 100 метрах друг от друга.

«В так называемой „ДНР“ до сих пор не знают, в какую именно прореху мы залезли, чтобы вывезти Владимира Цемаха», — добавил он.

«Участок, на котором двигались ребята из моего подразделения, с той стороны контролировала так называемая сотая бригада „гвардии“ „ДНР“. С начала войны мы работали во многих местах Донбасса, и поэтому я уверенно могу сказать: только они, эта „сотая бригада“, выставили вокруг себя так много запрещенных Женевской конвенцией противопехотных мин (ПМН). Другие подразделения боевиков также используют ПМН, но „сотка“ — больше всего», — рассказывает участник операции.

«Чтобы вывезти Цемаха, сержанту Александру Колодяжному и еще одному нашему бойцу фактически пришлось идти по минному полю. Ребята спускались через холм, Саша съезжал на бедре и „сорвал“ ПМН. Второй боец подбежал, чтобы оказать ему помощь, и сам тоже подорвался. Мина сработала одновременно у Сашиной головы и ноги второго бойца. В результате, Сашу вывозили без сознания, а второй боец потерял ногу», — отметил он.

Напомним, Апелляционный суд Киева освободил главного свидетеля по делу МН17 Владимира Цемаха. Его отпустили из-под стражи под личное обязательство.

Сразу после этого президент РФ Владимир Путин заявил, что обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом «будет масштабным», а также анонсировал общие с властями Украины решения по обмену.

Бывший «начальник ПВО» Славянской бригады так называемой «ДНР» Владимир Цемах был задержан в своей квартире в городе Снежное. После этого его вывезли через линию разграничения в Киев.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек на борту. Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем по делу об уничтожении пассажирского самолета Boeing-777 Malaysia Airlines рейса МН17.

Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.