В Москве задержан координатор движения «Голос» 1 8.09.2019, 11:45

Его коллеги связывают задержание с наблюдением за «выборами».

В Москве в помещении территориальной избирательной комиссии района Дорогомилово был задержан координатор движения в защиту прав избирателей "Голос" Владимир Егоров, сообщает dw.com.

Сотрудники полиции задержали Егорова без объяснения причин, позднее стало известно, что ему вменяется мелкое хулиганство (ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях). Его оставили в ОВД на ночь также без объяснения причин, написали позже коллеги Егорова. "Дежурный отказался передать задержаному наблюдателю еду под предлогом наличия "сухпайка", - сообщается на сайте "Голоса".

"Мы не сомневаемся в том, что задержание связано с активностью Владимира Егорова в борьбе за честные выборы", - подчеркивается в заявлении на сайте движения. "Голос" занимается мониторингом нарушений на выборах и организует работу наблюдателей. Несколько дней назад в интернете появился поддельный сайт движения и фейковый аккаунт в Twitter. В организации предполагают, что в день голосования реальные аккаунты "Голоса" постараются отключить.