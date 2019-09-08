Дедушка из железа: как 79-летний белорус участвует в гонках Ironman 3 8.09.2019, 11:49

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Леонид Яковлевич

Обычное утро у него начинается с получасовой растяжки и занятий с 12-килограммовыми гантелями.

— Почему-то я просыпаюсь в четыре утра, и мне хочется уже идти на улицу. Но лежу и думаю: это некрасиво. Весь город спит, а ты как ненормальный будешь тут бегать, — начинает свой монолог Леонид Яковлевич, сидя непривычно неподвижно перед нашей видеокамерой на скамейке для пресса, которая еще помнит вчерашний пот 79-летнего старичка. Вообще, Леонид Толкачев не похож ни на одного типичного пенсионера: на дачу он не ездит, смотрит YouTube и участвует в гонках Ironman, пишет onliner.by.

— Я могу сделать 50 раз пресс и, если настроюсь, двенадцать раз подтянусь, а еще на велосипеде меньше чем за два часа могу проехать 50 километров. Это тоже для моего возраста нормально.

Обычное утро у Леонида Яковлевича начинается с получасовой растяжки дома и занятий с 12-килограммовыми гантелями. Их закоренелый любитель ЗОЖа перевозит из одной квартиры в другую, коих он сменил за свою жизнь немало, хотя и признается: «Гантели стали тяжеловаты, но выбрасывать раритет, который больше 50 лет с тобой, жалко».

По распорядку дня выбившегося из пенсионной матрицы старичка можно сверять часы: в шесть утра он бодро топчет беговую дорожку школьного стадиона, через час уже занимается на турниках, а в девять выкатывает свой раритетный велосипед COPPI на могилевский асфальт и два часа крутит педали в направлении столицы. Далее идет обязательный послеобеденный сон, а в 19:00 атлет уже месит воду в бассейне или на открытой воде. Физкультурником маленького сибирского пацана сделала жизнь.

— Так как я сельский, в пятый класс нужно было идти в школу в районный центр — час пути туда и час обратно. Это 5 километров. И я как-то попробовал бежать: если идти час, то бежать 30 минут. Так можно лишнее время поспать, а потом пробежать и потренироваться, — вспоминает свое детство Леонид Яковлевич.

Потом случилась армия, где советский боец Толкачев поставил рекорд дивизии в кроссе на 3 километра. В 25 стал мастером спорта СССР по велоспорту. А месяц назад 79-летний триатлет завершил 1/8 Ironman в Минске.