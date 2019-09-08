Куда исчез Путин? 4 8.09.2019, 11:57

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Партия Кремля проворачивает трюк.

В воскресенье, 8 сентября, москвичи отправляются на избирательные участки, но, когда они получат свои бюллетени, они не увидят там ни одного кандидата от правящей партии президента Владимира Путина «Единая Россия», пишет Politico (перевод — inosmi.ru).

Тем не менее, более наблюдательные избиратели наверняка заметят в бюллетенях имена членов «Единой России», притворяющихся «независимыми кандидатами» в очевидной попытке дистанцироваться от партии Путина, популярность которой стремительно падает.

Впервые с момента создания «Единой России» в 2001 году эта партия не смогла выдвинуть — формально — своих кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Не так давно логотип этой партии — медведь — был абсолютно вездесущим, однако теперь вы не найдете его на предвыборных плакатах. Активисты от оппозиции наклеили на плакаты «независимых кандидатов», тесно связанных с партией Путина, стикеры с надписью: «Осторожно! Член „Единой России"».

«Это становится черной меткой для кандидата, если он признает, что он член „Единой России", — отметил Константин Гаазе, политический аналитик Московского центра Карнеги. — С этой партией практически покончено».

Уровень поддержки партии «Единая Россия» резко упал после принятия закона о повышении пенсионного возраста на пять лет и целой серии коррупционных скандалов. Это поставило под угрозу позиции партии в российском парламенте и затруднило попытки Путина продлить срок его правления после 2024 года, когда (технически) истекает его президентский срок.

Результаты опроса, опубликованного в апреле государственным центром ВЦИОМ, показали, что тогда только 22% избирателей были готовы поддержать кандидата от партии «Единая Россия» на выборах в Мосгордуму, тогда как 37% ответили, что они поддержали бы независимого кандидата. Результаты другого опроса, опубликованные в июле независимым фондом «Петербургская политика» показали, что только 11% москвичей были готовы поддержать «Единую Россию». По оценкам Гаазе, уровень поддержки «Единой России» в центральных районах Москвы, где живут в основном либерально настроенные москвичи, может измеряться однозначным числом.

В прошлом году Путин тоже прибег к трюку с «независимостью»: в период предвыборной кампании он дистанцировался от своей партии и одержал победу. Однако на фоне роста уровня бедности в этом году его личный рейтинг достиг рекордно низкого уровня.

«Единая Россия» обеспечивает своих работающих под прикрытием кандидатов на выборах в Мосгордуму весомой финансовой поддержкой. Согласно данным московской избирательной комиссии, более 30 кандидатов, непосредственным образом связанных с партией Путина, получили примерно 800 миллионов рублей (10,9 миллиона евро) от организаций, связанных с «Единой Россией» и «Общероссийским народным фронтом» — еще одной организацией, пользующейся поддержкой Кремля. Андрей Метельский, лидер московских единороссов, отрицает, что решение баллотироваться в качестве независимых кандидатов — это попытка связанных с «Единой Россией» кандидатов ввести избирателей в заблуждение. Он настаивает, что это проявление политического мужества. «Мы не прячемся за партийными знаменами, — написал он в Фейсбуке в мае. — Мы не боимся персональной ответственности и готовы отвечать перед нашими избирателями».

В четверг, 5 сентября, российская деловая газета «Ведомости» сообщила, что Кремль рассматривает возможность снять Метельского с выборов в связи с сообщениями о том, что ему и его семье принадлежит некая недвижимость в Австрии на сумму около 78 миллионов евро. С таким обвинением, которое сам Метельский отрицает, впервые выступил известный критик Кремля Алексей Навальный.

«Единая Россия» столкнулась с проблемами не только в Москве. По данным ВЦИОМ, в среднем по России уровень поддержки этой партии составляет примерно 32%. В прошлом году кандидаты от «Единой России» проиграли на выборах в четырех областях — проиграли своим соперникам из Коммунистической партии и националистической Либерально-демократической партии. Хотя КПРФ и ЛДПР формально представляют собой оппозицию «Единой России», считается, что в определенной мере Кремль их тоже контролирует.

Помимо выборов в Мосгордуму в воскресенье, 8 сентября, в 16 российских областях пройдут выборы губернаторов, а в 13 — членов местных парламентов. Шестеро губернаторов от «Единой России», добивающихся переизбрания, баллотируются в качестве независимых кандидатов. Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов — бывший глава отделения партии «Единая Россия» в этом городе — это единственный кандидат, не имеющий официальной поддержки партии. Недавно его биография исчезла с официального сайта этой партии. Сам Беглов настаивает, что его партия — это «народ».

Как остаться во власти

Резко упавший рейтинг «Единой России» означает, что Путину, возможно, придется пересмотреть роль этой партии теперь, когда он пытается найти способ остаться во власти после окончания его президентского срока. Согласно российской конституции, президент может оставаться на своей должности только два срока подряд. Внести изменения в конституцию можно будет лишь в том случае, если у правящей партии будет две трети голосов в парламенте, и, хотя сейчас у «Единой России» есть такое большинство, ее падающий рейтинг означает, что изменения в тщательно выстроенной Путиным политической системе могут оказаться неизбежными.

В июле Bloomberg News сообщило, что Кремль рассматривает возможность уменьшить долю мест в парламенте, на которые кандидатов выбирают по партийным спискам с 50 до 25%. За остальные места кандидаты должны будут бороться в одномандатных округах, что позволит членам «Единой России» баллотироваться в качестве «независимых» кандидатов. «Легче пожертвовать партией и продолжить с так называемыми независимыми кандидатами», — отметил аналитик Гаазе.

Несмотря на непопулярность «Единой России», в ближайшем будущем вряд ли будут предприняты какие-либо попытки провести реформы внутри партии, как сказала Татьяна Становая, глава аналитической фирмы R.Politik. По ее словам, так происходит потому, что советники Путина убеждают его в том, что рейтинги «Единой России» снижаются только из-за пенсионной реформы, и что ситуация «стабильна».

Верная Кремлю избирательная комиссия запретила критикам режима принимать участие в выборах в Мосгордуму, спровоцировав самые масштабные протесты с 2012 года. Летом этого года за пять недель акций протеста, которые проходили по выходным, полиция арестовала более 2,5 тысячи человек. Хотя большинство арестованных быстро выходили на свободу, несколько участников акций протестов до сих пор остаются в тюрьме. Среди них оказался Кирилл Жуков, которого приговорили к трем с половиной годам тюрьмы за то, чтобы он потрогал забрало шлема полицейского. Еще пятеро подозреваемых ожидают суда. По словам критиков, цель этих обвинений и судебных процессов — убедить россиян в том, что не стоит принимать участие в митингах оппозиции.

В четверг Константина Котова, 34-летнего активиста оппозиции, приговорили к четырем годам тюрьмы за участие в нескольких несанкционированных, хотя и мирных акциях протеста. Этот приговор был озвучен вскоре после того, как на Восточном экономическом форуме во Владивостоке Путин заявил, что у россиян есть право протестовать.

«"Единая Россия" больше не представляет интересы большинства, и Кремль хорошо это понимает», — сказала Любовь Соболь, юрист в антикоррупционной организации Навального. Летом этого года Соболь устроила голодовку длительностью в 32 дня в безуспешной попытке попасть в число кандидатов на выборы в Мосгордуму. «Но власти пытаются лишить нас права участвовать в выборах и права протестовать».

«Проект», сайт журналистских расследований, который часто ссылается на источники в правительстве и властных структурах, сообщил на этой неделе, что власти приняли решение запретить оппозиционным кандидатам участвовать в выборах после того, как результаты внутреннего опроса показали, что критики Кремля могут получить как минимум девять мест в Мосгордуме.

Согласно результатам независимого опроса, проведенного «Левада-центром», Илья Яшин, еще один многообещающий оппозиционный кандидат, опережал своего ближайшего соперника на 28 процентных пунктов, но ему запретили участвовать в выборах.

Хотя у Мосгордумы, в состав которой входят 45 депутатов, достаточно мало полномочий, кремлевские стратеги обеспокоены тем, что воскресная победа поможет оппозиционным кандидатам получить политическую платформу в преддверии парламентских выборов 2021 года, о чем сообщил один источник, знакомый с ситуацией.

Хотя на выборах в Мосгордуму не будет ни одного кандидата от оппозиции, это вовсе не значит, что Навальный и его сторонники будут стоять в стороне и пассивно наблюдать за происходящим. Навальный призывает избирателей следовать его плану, который призван лишить «Единую Россию» большинства голосов. «Голосуйте за того кандидата, проголосовав за которого вы ослабляете „Единую Россию", боретесь с ее монополией», — объяснил он в опубликованном в сети видео.

План Навального предполагает, что во многих случаях людям придется голосовать за кандидатов от Коммунистической партии или националистов, и многим либералам это может не понравиться. Однако в защиту такой стратегии высказался Олег Степанов, который возглавляет штаб Навального в Москве. «Мы хотим видеть различные силы в парламенте, превратить его в платформу для дискуссий», — сказал он.

План «умного голосования», как его назвал Навальный, вполне может спровоцировать «Единую Россию» на откровенную фальсификацию результатов выборов, которая стала причиной массовых протестов в 2011 году.

«"Единая Россия" стала обузой для своих кандидатов, — сказал Степанов, который следит за подготовкой наблюдателей на выборах. — Поэтому у властей есть только один способ спасти себя — подделать результаты голосования».

Вечером в четверг, полицейские в масках провели рейды в офисе антикоррупционной организации Навального, в его штабе и в студии, где он записывает видео для своего канала в YouTube. «Умное голосование, очевидно, напугало власти», — написал он в одном из своих постов в соцсетях.