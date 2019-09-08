Акулы мешают дайверам поднять со дна клад стоимостью в миллиард долларов 2 8.09.2019, 11:59

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Клад спрятали пираты, напавшие в 1820 году на судно, следовавшее из Лимы в Мексику.

Охотники за несметными сокровищами пиратов девятнадцатого века не могут подобраться к цели из-за обилия акул-людоедов в акватории необитаемого костариканского острова Кокос в Тихом океане, пишет 9tv.co.il.

На морском дне предположительно находятся золотая статуя Девы Марии в полный рост, бриллианты и сотни монет из золота и серебра. Общая стоимость клада – около миллиарда долларов.

Легенда говорит, что клад спрятали пираты, напавшие в 1820 году на судно, следовавшее из Лимы в Мексику. Пираты убили капитана, священников и солдат, похоронив всех на острове Кокос.

Необитаемый остров стал Меккой для охотников за кладами после того, как в 1856 году тут был найден сундук с золотыми испанскими монетами.

Остров Кокос является прототипом острова из романа Роберта Льюиса Стивенсона "Остров сокровищ". Писатель Майкл Крайтон в произведении "Парк юрского периода" описывал именно этот остров, в книге он называется Нублар.