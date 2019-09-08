В центре Бреста проходит акция под бело-красно-белыми флагами 2 8.09.2019, 12:11

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Активисты «Европейской Беларуси» вышли на пикет по сбору подписей.

В центре Бреста активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» проводят пикет по сбору подписей в поддержку Полины Шарендо-Панасюк, активистки компании, заявившей о своем участии в «парламентских выборах».

Об этом сообщил корреспондент Charter97.org из Бреста

Участники вышли в центр города с бело-красно-белыми флагами.