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В центре Бреста проходит акция под бело-красно-белыми флагами

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  • 8.09.2019, 12:11
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В центре Бреста проходит акция под бело-красно-белыми флагами

Активисты «Европейской Беларуси» вышли на пикет по сбору подписей.

В центре Бреста активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» проводят пикет по сбору подписей в поддержку Полины Шарендо-Панасюк, активистки компании, заявившей о своем участии в «парламентских выборах».

Об этом сообщил корреспондент Charter97.org из Бреста

Участники вышли в центр города с бело-красно-белыми флагами.


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