Большой обмен: что будет дальше с освобожденными украинцами и россиянами 1 8.09.2019, 12:23

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Фото: president.gov.ua

Эксперты назвали сценарии развития отношений между Украиной и РФ.

В субботу, 7 сентября, после полудня украинский и российский самолеты с освобожденными заключенными одновременно вылетели из аэропортов Внуково-2 и Борисполь в Киев и Москву. Между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". До этого президент Украины Владимир Зеленский помиловал 16 человек из российского списка, а президент РФ Владимир Путин – 11 человек из украинского списка. Кроме того, 24 украинских моряка были отпущены властями России под поручительство омбудсмена Украины Людмилы Денисовой, а 19 человек из российского списка украинские суды, ссылаясь на договоренности президентов двух стран, отпустили под личные обязательства, пишет Крым. Реалии.

Примерно в 13:30 по киевскому времени украинский самолет Ан-148 приземлился в аэропорту Борисполь. Освобожденных украинцев встречали со слезами на глазах родственники, журналисты и президент страны Владимир Зеленский. Одним из последних по трапу самолета спустился находившийся более пяти лет за решеткой в России кинорежиссер Олег Сенцов:

"Даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко. Враг силен и сдаваться не собирается. Но победа будет обязательно за нашей стороной. У нас нет другого выбора. Слава Украине!" – сказал Олег журналистам и услышал в ответ: – "Героям слава!"

Сенцова и еще десятерых украинских заключенных, Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Евгения Панова, Артура Панова, Алексея Сизоновича, Романа Сущенко и Эдема Бекирова помиловал российский президент. На родину также вернулись 22 военных моряка и двое сотрудников СБУ, захваченные российскими силовиками 25 ноября 2018 года в Черном море вблизи Керченского пролива. Моряков, обвиненных в России якобы за "незаконное пересечение границы", отпустили под поручительство омбудсмена Украины Людмилы Денисовой. По ее словам, в тюрьмах РФ еще остаются свыше 110 украинских граждан.

Выступая на брифинге в аэропорту, Владимир Зеленский заявил, что намерен вернуть из России всех украинских пленных. Отвечая на вопросы журналистов, глава государства сказал, что подозреваемый по делу об авиакатастрофе малайзийского "Боинга" в небе над Донбассом летом 2014 года Владимир Цемах перед передачей его россиянам был допрошен голландскими следователями.

То, что Нидерланды действительно допросили Цемаха по делу МН17, подтвердил и глава МИДа этой страны Стефан Блок. Однако при этом власти Голландии просили руководство Украины не выдавать ценного свидетеля России, – сообщает "Украинская правда". Бывшего начальника ПВО так называемой "ДНР" украинские спецслужбы захватили на неподконтрольной Украине территории Донбасса в конце июня этого года. Эксперты в Киеве отмечают, что Цемах мог бы стать одним из ключевых свидетелей на процессе по делу крушения "Боинга" рейса МН17, который ожидается в будущем году в Нидерландах. Глава СБУ Иван Баканов подтвердил журналистам информацию о том, что без выдачи Цемаха в Кремле отказывались проводить обмен. Также в СМИ фигурировала информация, что без включения Цемаха в российский список обмена Москва отказывалась выдавать Украине Сенцова.

"Если для освобождения Олега Сенцова нужно было выдать России Владимира Цемаха, то такой обмен оправдан с моральной точки зрения. Мы должны были вырвать Сенцова из российского заточения, а роль Цемаха для следствия по делу крушения "Боинга" рейса МН17 слишком преувеличена", – считает украинский философ Евгений Быстрицкий.

Международный трибунал в Гааге 25 мая этого года постановил, что Россия должна освободить украинских моряков, а также вернуть Украине конфискованные военные корабли. Как отметил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Николай Полозов, хотя российские власти формально не признают юрисдикцию трибунала, тем не менее, Россия направит туда информацию об освобождении моряков. "А трибуналу все равно, будет ли это сделано во исполнение его решения или по какой-то другой причине", – добавил адвокат. Полозов предполагает, что переговоры Украины с РФ о возвращении двух военных катеров и буксира ВМС Украины, которые были захвачены российскими военными, еще впереди.

Обмен накануне "нормандских" переговоров?

В Киеве многие эксперты убеждены: Москва согласилась на обмен заключенными в преддверии переговоров в "нормандском формате" (при участии Украины, Германии, Франции и России. – РС) по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. Официально дата переговоров с участием руководителей четырех стран пока не названа. Означает ли обмен, что власти Украины готовы к выполнению условий Кремля, связанных с урегулированием конфликта в Донбассе? Слово – военному обозревателю Алексею Арестовичу:

– Выполнение Украиной любых условий Кремля приведет к жесточайшему сопротивлению украинского общества. В команде Владимира Зеленского до конца не понимают, чего они сами хотят и до какой степени готовы отступать. Ясно, что стержневым процессом остаются Минские договоренности по Донбассу. Но какова формула их выполнения? Вопрос по-прежнему открыт. Например, достигнуть сначала безопасности, а затем пойти на политические уступки – так ранее не получилось. Москва отказывается обеспечивать безопасность (выводить своих военных и вооружение из ОРДЛО, отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и передавать контроль над восточным участком украинско-российской границы. – РС), а Киев отказывается идти на политические уступки. Формулу Штайнмайера (формула бывшего главы МИДа Германии, нынешнего президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера подразумевает одновременное принятие Радой поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус, и проведение там местных выборов, после чего Россия выводит своих солдат и технику с территории ОРДЛО. – РС) не удалось реализовать, поскольку есть очень мощная группа людей в Украине, политиков и гражданских активистов, которая не верит России. В сентябре могут состояться переговоры по Донбассу в "нормандском формате" на уровне лидеров "четверки", и вот тогда станет понятно, куда строить мост, чего хочет Путин и что вообще считает "красными линиями" Запад.

Владимир Балух и Эдем Бекиров летят в Киев. 7 сентября 2019 года

Фото: president.gov.ua

– Oбмен заключенными между Украиной и Россией сторонники Зеленского называют главным успехом нового украинского президента за первые его сто дней правления.

– Обмен, видимо, приурочен и к стодневному сроку правления Зеленского, в конце августа, и к началу работы Верховной рады, и вообще к открытию нового политического сезона в Украине. Но что будет дальше – посмотрим. Потому что Зеленский дальше может сказать Путину, что односторонние уступки в Украине не пройдут. А Путин вряд ли согласится на уступки со своей стороны, хотя не исключаю, что может и пойти на них под давлением западных санкций. России нужно сейчас возместить свои сотни миллиардов долларов, потерянные в результате спада экономики, и нормализовать отношения с Западом, чтобы продолжать выполнение своих стратегических задач на обновленной ресурсной базе. Потому что если российские власти не изменят экономическую ситуацию, то через год или полтора речь уже будет идти не о развитии, а о том, чтобы России уцелеть – под влиянием внешних и особенно внутренних факторов. По оценкам западных экспертов, более десяти миллионов россиян, которые считались средним классом, за эти более чем пять лет экономических санкций потеряли свой статус, и их доходы существенно сократились. Решить нынешние экономические проблемы Россия не может без примирения с Западом и прекращения действия хотя бы части санкций. Поэтому возможны, думаю, уступки России в отношениях с Украиной.

– У пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной Раде есть большинство в 254 голоса, но нет конституционного большинства в 300 голосов, чтобы внести изменения в Конституцию, например, для выполнения требования Кремля об особом статусе для Донбасса.

– Конституционное большинство Зеленский получить может при поддержке других фракций и внефракционных депутатов. Проблема в том, что они не смогут проголосовать по вопросу статуса Донбасса. Такая попытка, если помните, уже была в период президентства Петра Порошенко, 31 августа 2015 года. И тогда в результате брошенной из толпы гранты погибли четыре нацгвардейца и Верховную раду едва не разнесли. Лишь сама по себе попытка поднять этот вопрос в Раде вызовет очень большие беспорядки, с возможным штурмом здания парламента и выносом оттуда депутатов. Все видели, сколько демонстрантов участвовало в неофициальном марше в Киеве в День независимости 24 августа? По самым скромным подсчетам, не менее пятидесяти тысяч человек. И, безусловно, мы будем наблюдать мощнейшее сопротивление подобным инициативам. В Раде такие вопросы даже не успеют поставить на голосование. И здесь возникает вопрос: будет ли Путин двигаться в своих требованиях по Донбассу?

Думаю, что Путин сейчас ведет демонстрационные действия, показывая Западу и Украине, что он якобы готов к уступкам. Это все движение в рамках подготовки к переговорам в "нормандском формате". К демонстрационным действиям относится и состоявшийся обмен заключенными. Позитивных итогов от будущих переговоров не жду. Декларации – да, они будут. Но реально договорятся о том, чтобы договариваться в дальнейшем, и все. Возможно, что прорывом встречи "нормандской четверки" назовут договоренность о прямых переговорах Путина и Зеленского вне "нормандского формата". Можно также ожидать, что Путин будет настаивать на прямых переговорах Зеленского с лидерами так называемых "ЛНР" и "ДНР". Но, скорее всего, Зеленский на это не пойдет из-за прогнозируемой реакции украинского общества. Прямые переговоры с Путиным украинскому президенту простят, а с лидерами "ЛНР" и "ДНР" – нет.

Павел Гриб в аэропорту Борисполь. 7 сентября 2019 года

Фото:RFL/RL

Я в целом не жду каких-либо подвижек в отношениях между Украиной и Россией. Комплекс проблем таков и сопротивление внутреннее таково в обеих странах, что быстрого прорыва в отношениях или хотя бы прекращения вооруженного конфликта в Донбассе ожидать не приходится. Все равно будут стрелять и назначать новые переговоры, это, к сожалению, еще очень долгая история, – полагает военный обозреватель Алексей Арестович.

Второй этап договоренностей Зеленского и Путина касается Донбасса?

Украинский президент Владимир Зеленский заявил журналистам в аэропорту Борисполь, что его договоренности по обмену с президентом России Владимиром Путиным (этот вопрос главы государств обсуждали по телефону 11 июля и 7 августа. – РС) были выполнены в полной мере обеими сторонами. При этом Зеленский уточнил, что считает выполненным лишь "первый этап договоренностей". Украинский политолог Алексей Якубин отмечает, что после состоявшегося между Украиной и РФ обмена Зеленский может предложить Путину свою формулу решения конфликта в Донбассе:

– Обмен или освобождение, можно спорить о терминах, состоялся после прямых телефонных переговоров президентов Украины и России. И это очень важный нюанс. Поскольку до этого украинские власти демонстрировали позицию, что никаких прямых переговоров с Россией вести не следует, поскольку есть Запад и есть антироссийские экономические санкции, и это должно сработать. Но мы видели, что такая позиция, которую демонстрировал предшественник Зеленского Петр Порошенко, не давала результатов. Действующий глава государства решил пересмотреть эту позицию. До Зеленского парадигма о необходимости прямых переговоров с Москвой – это была лишь позиция части оппозиционных украинских политиков. Получается, что Зеленский готов пересматривать политику прежней власти и готов отказываться от того, что не работает.

Владимир Зеленский встречает освобожденных украинцев в аэропорту Борисполь. 7 сентября 2019 года

Фото: AFP

Еще один нюанс. Важно, чтобы этот обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ не стал пиаром и позволил бы перейти в более институционализированную плоскость. Имею в виду – с переговорами "нормандской четверки" по Донбассу. Я предполагаю, что это было одним из предусловий, которое, скорее всего, обсуждали по телефону Зеленский и Путин, а до этого, во время визита в Париж, российский президент со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. То есть если произойдет обмен заключенными между Украиной и Россией, то это позволит в итоге провести встречу в "нормандском формате". И эта встреча может начать новую главу отношений, или в нормализации отношений, с Российской Федерацией. Это будет первая очная встреча Зеленского и Путина в присутствии лидеров Франции и Германии. И на этой встрече должны обсуждаться планы дорожной карты, связанной с Минскими соглашениями по Донбассу. Последние переговоры в "нормандском формате" в конце 2016 года, напомню, закончились достижением договоренностей в той же станице Луганской, но они все эти годы не выполнялись. Только сейчас мы видим, что в станице Луганской проводится разведение сторон. Думаю, что идея состоит в том, чтобы развести войска и вооружения по всей линии разграничения в Донбассе и прекратить любую стрельбу для того, чтобы далее переходить к реализации политической составляющей.

Плюс ко всему сказанному мне кажется, что сейчас Зеленскому, перед его поездкой в США для участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, которая запланирована на 20-е числа сентября, очень важно встретиться до этого с Путиным в рамках "нормандского формата" переговоров. На них может обсуждаться присоединение к "нормандской четверке" пятого участника – Соединенных Штатов. Зеленский хотел бы встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН. И в команде украинского президента считают, что этой встрече должны предшествовать переговоры Зеленского с Путиным. И еще один важный момент: собирается ли президент Украины инициировать новые договоренности по Донбассу, скажем, Минск-3? Потому что мне кажется, что в его администрации хотели бы предложить собственный вариант, связанный с урегулированием вооруженного конфликта на востоке Украины. Какие-то сигналы на этот счет, без внесения изменений в украинскую Конституцию по статусу Донбасса, есть. И это может стать одной из главных тем обсуждения в рамках "нормандского формата", – убежден Алексей Якунин.

Временный, на пять лет, особый статус для Донбасса?

Украинский олигарх Игорь Коломойский, который, как считают наблюдатели, оказывает влияние на принятие решений Зеленским, недавно предложил свой сценарий по Донбассу. Согласно ему, прежде всего нужно прекратить огонь на востоке Украины и осуществить обмен пленными. Затем провести выборы по украинским законам, под контролем Киева, и на следующий день после выборов начать процесс передачи контроля над границей. Финальный пункт плана олигарха заключается в том, чтобы принять закон об особом статусе для Донбасса без внесения изменений в Конституцию Украины.

Александр Кольченко в аэропорту Борисполь. 7 сентября 2019 года

Фото:RFL/RL

При этом особый статус для Донбасса будет действовать лишь пять лет. По словам олигарха, закон об особом статусе региона можно принять за два месяца до начала избирательной кампании в ОРДЛО, а на следующий день после выборов там начать процедуру передачи контроля над восточным участком границы Украины с Россией, которая может занять до 30 дней. Такой сценарий решения проблемы Донбасса комментирует глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко:

– Мне кажется, что все зависит от того, как это все будет подаваться, с какими формулировками. Например, многие в украинском обществе спокойно отреагировали на закон "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО" (этот документ был принят в сентябре 2014 года сроком на 3 года и продлевался уже дважды, он действует до конца 2019 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также наемников с территории Украины". – РС). Он продлевается, де-факто он не действует, но де-юре существует. В этом законе много говорится об особых полномочиях органов местного самоуправления на тех территориях. Но если вспомнить о попытках внести изменения в Конституцию (об особом статусе, фактически об автономии Донбасса. – РС), то, к сожалению, одна из таких попыток закончилась трагически в конце августа 2015 года, в день, когда в Верховной раде собирались рассматривать этот вопрос. Во время акции протеста под стенами парламента из толпы в стражей порядка была брошена граната, погибли несколько нацгвардейцев. Поэтому мне кажется, что закон без изменений в Конституцию может быть воспринят более лояльно обществом. Но, конечно же, исходя из того, какие предложения будут прописаны в этом законе, действительно ли особый статус региона только на пять лет, на каких условиях и так далее. Дискуссия по этому поводу возможна, – отмечает Александр Мусиенко.