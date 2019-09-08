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Видеофакт: В Канаде «Дориан» валил деревья и срывал крыши

  • 8.09.2019, 12:33
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Видеофакт: В Канаде «Дориан» валил деревья и срывал крыши

Высота волн на побережье при прохождении стихии достигает сейчас 15 метров.

В провинциях Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Остров принца Эдуарда (Канада) около 500 тыс. потребителей остались без света из-за разрушительного урагана «Дориан».

Об этом сообщает CTV (перевод — nv.ua).

По данным Национального метеобюро, стихия принесла ливни, сопровождающиеся сильным ветром с порывами до 43 м/с. Вследствие непогоды в городах Канады остались сотни поваленных деревьев и сорванные крыши домов.

В Галифаксе (провинция Новая Шотландия) порывы ветра свалили большой строительный кран, который обрушился на строящийся дом. О жертвах и пострадавших пока информации не поступало.

Синоптики отмечают, что «Дориану» присвоена пока вторая ступень из пяти возможных.

Высота волн на побережье при прохождении стихии достигает сейчас 15 м.

Минобороны Канады направит в регион 700 военнослужащих для устранения последствий стихии.

Напомним, количество жертв урагана «Дориан» возросло до 43 человек.

1 сентября ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова.

Урагану была присвоена высшая, пятая категория. Сейчас он ослабел до первой категории.

В девяти округах американского штата Флорида в связи с его приближением объявили обязательную эвакуацию, а в Северной Каролине — режим ЧС.


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