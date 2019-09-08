«Меня не узнают даже друзья»: как белоруска похудела на 23 кг 8.09.2019, 12:44

Фото: Екатерина Волкова

Девушка рассказала, что ей при этом пришлось пережить.

Многие девушки хоть раз в жизни говорили фразу: «Я слишком толстая!» В большинстве случаев это совершенно не так. Хочу рассказать вам как раз об одной девушке, которая на протяжении долгого времени ненавидела себя и свое отражение в зеркале. Это история о том, как травля в школе привела к низкой самооценке и РПП, о борьбе с комплексами и принятии себя. Это моя история, пишет для tut.by Екатерина Волкова.

Редакция tut.by просит учесть, что рассказ героини текста является исключительно ее личным опытом, а не рекомендацией по похудению или лечению расстройства пищевого поведения. Мы не раз писали о том, что в этом случае самолечение исключено, а оперативная помощь врачей просто необходима.

«Кобылорос!»

Сколько себя помню, всегда была невероятной сладкоежкой. С самого детства не упускала возможности съесть шоколадную конфетку или урвать последний кусочек пирога. Конечно, это не прошло бесследно. Не скажу, что у меня было ожирение или что-то в этом роде. Нет, нет, просто была немного полной (к 10 годам мой вес составлял 47 кг при росте 148 см). О таких бабушки обычно говорят, трогая за щечки: «Хорошая девочка».

Вопросы, связанные с весом, да и вообще с внешностью, меня не волновали очень долго. Просто не было повода. Меня все устраивало. Собственно, так и должно быть.

А потом я пошла в пятый класс… Думаю, со мной многие согласятся: дети бывают очень жестокими. Особенно в возрасте 10−16 лет, когда им хочется казаться «классными» в глазах сверстников. Особенно с неидеальными детьми — очки, родинки, много прыщей, заикание… Поводов для издевок и насмешек достаточно. В моем случае это был лишний вес.

Так Катя выглядела в 15 лет.

Фото: Екатерина Волкова

«Кобылорос!» — вот что я слышала чуть ли не каждый день (я была не только полной, но и довольно высокой). Даже сейчас, спустя столько лет, меня немного задевает это слово. Представьте, что происходило в душе девочки, ранимой и очень восприимчивой. А главное — зависимой от мнения окружающих. С этого момента самооценка стремительно начала падать вниз. Подумать только, как одно слово может все испортить.

Травля в школе не редкость. Мне кажется, очень важно вначале показать, что тебе все равно. Тогда у задир пропадет интерес. Я делала все наоборот. Обиды, слезы — вот какой была моя реакция. В итоге стала привлекательной жертвой.

Как-то в школьном лагере ко мне подошел мальчик с криком: «Толстуха!» Все бы ничего, если бы он не был младше на лет пять. Видя, как надо мной шутили в школе старшие, он хотел быть таким же крутым. Для него безобидная шутка, а для меня — еще один удар по самооценке.

К сожалению, о весе мне напоминали не только на учебе. Масло в огонь подливали и дома. Фразы от мамы а-ля «Катя, втяни живот» явно не улучшали ситуацию. Да и тетя каждый раз с улыбкой на лице намекала, что я как-то много ем. Их винить не в чем: я ведь никому не рассказывала о своих комплексах и проблемах. Но в любом случае, результат был таков, что к 16 годам я ненавидела себя и свое тело. Тогда я весила 75 килограммов при росте 170 см.

И я начала худеть

Да, к 16 годам моя самооценка была на дне. Я даже выдумала свою «шкалу измерения самооценки», которая равна росту. И вот в то время стрелка держалась на уровне моих щиколоток. Каждый раз, проходя мимо зеркала, возникало желание разбить его. Казалось, с таким телом мне даже на улицу нельзя выходить. А лишь одно упоминание зловещего «кобылорос» вызывало слезы.

И тогда решила: пора что-то менять. «На помощь» пришел Google: нашла какие-то диеты, какие-то упражнения. Все это я делала в одиночку, без советов профессионалов, без помощи и присмотра взрослых. Даже поспорила с другом, что месяц не буду есть вредное и заниматься спортом. Я искренне верила, что за это время весь лишний вес уйдет. Было очень сложно держать себя в руках: не есть конфетки, фастфуд, отказаться от газировки. Тогда это было сплошное наказание. И вот настал долгожданный день: спустя месяц я встала на весы (у меня дома их не было, поэтому пришлось идти к подруге). Это было ужасно. Вес снизился всего на три килограмма. Чтобы вы понимали, я рассчитывала на десять.

В течение года пробовала еще какие-то бесполезные диеты, но они совершенно не помогали. Я все еще весила в районе 72 кг. Самооценка понижалась — неприязнь к себе повышалась. У меня была надежда на университет: новый коллектив, новая обстановка. Может, я не буду зацикливаться на весе? Но нет. Проблемы и комплексы стали моей постоянной тенью.

Добрый вечер, РПП

В мою голову пришла светлая мысль: нужно просто начать меньше есть. Сначала я перестала брать ссобойки на учебу. Зачем? Можно же пить водичку. Потом вычеркнула ужин из рациона, а на обед остались обезжиренный творог или яблоко. Тогда как раз было лето — и дома никто не заметил перемен в питании.

РПП — эти три буквы слышали, наверное, все мы. Расстройство пищевого поведения. Это огромная пропасть, на краю которой оказалось немало девочек. И я была в их числе. Очень быстро познакомилась с такой штукой, как «мысленный голод». Это когда ты вроде бы физически есть не хочешь, но чувства сытости нет. И тогда начинается поедание всего. Уже не имеет значения, полезно это или нет, сладкое или соленое — руки тянутся ко всему. А потом ты себя ненавидишь еще больше. А потом ты вставляешь два пальца в рот, чтобы вызвать рвоту. Первый раз был ужасен. Но как-то втянулась. И это начало происходить все чаще и чаще. Даже купила марганцовку, чтобы облегчить процесс. Ужасно звучит. Зато я начала нормально обедать. Потом, правда, шла в туалет — понятно зачем.

Естественно, об этом никто не знал. Ни родители, ни друзья. Даже сестра долгое время ничего не подозревала. Все было отлично, ведь стрелка весов показывала уже 67 килограммов. Я же именно этого и хотела! Снижение веса можно было объяснить постоянными тренировками.

Все было хорошо, пока сестра не нашла у меня в сумке марганцовку.

«Это что такое? Катя, зачем?»

По правде, этот вопрос звучал как приговор. Мне стало ужасно стыдно перед собой. Ведь по сути я просто убегала от своих комплексов и проблем. Голодовка и рвота ничего не решают. Они только вредят, уничтожая не только организм, но и душу. Каждый раз, идя в туалет, у меня была одна мысль: «Это ужасно». А стрелка весов все опускалась. Вот уже и 64 килограмма.

Думаю, от падения меня спасла именно сестра, даже не зная об этом. После того как она выкинула марганцовку, я серьезно задумалась о своем здоровье, особенно о том, как убиваю свой организм. В результате походы в туалет стали намного реже. Но не ушли полностью. Я стала возвращаться к этому только после мысленного голода.

Потом сестра решилась перейти на правильное питание. Нет-нет, у нее не было проблем с весом — только желание быть здоровой. Она подошла к вопросу с полной серьезностью: написала фитнес-тренеру с просьбой составить индивидуальное меню, начала читать специальную литературу и блогеров-«ппшников». В общем, делала все возможное, чтобы максимально прокачать свои скилы в этой области. И она худела. При этом быстрее, чем я. И выглядела лучше, чем я. И чувствовала себя явно лучше. Я тоже решила попробовать.

До: 67 кг, 2018 год. После: 54 кг, 2019 год

Фото: Екатерина Волкова

Уже целый год я считаюсь «ппшником». Жизнь без того, что вредит организму — это прекрасно, если честно. Сначала было тяжело: вечно хотелось съесть что-нибудь вредное, а подсчеты КБЖУ и взвешивание еды меня сводили с ума. Были мысли бросить, но хватало лишь взгляда на сестру — энтузиазм снова возвращался. Со временем это стало стилем жизни. Я научилась слышать свой организм. Спокойно могу позволить себе съесть шоколадную конфету, мороженое или картошку фри. Если мне этого действительно захочется, то без проблем и упреков. При этом время суток не играет роли. Однако раньше я бы ни за что не позволила себе все, что не относится к ПП.

Самое главное — я больше не хочу худеть. Меня полностью устраивает вес. Сейчас это 54 килограмма при росте 172 сантиметра. Мне намного больше нравится отражение в зеркале, и самооценка уже на уровне плеч. Но булинг в школе все равно оставил след. Я с точностью до грамма знаю свой вес, так как все еще становлюсь на весы каждое утро. И пока не могу от этого избавиться. Ключевое слово «пока»: я работаю над собой. А еще — как бы смешно это не звучало — немного боюсь больших порций. Каждый раз, обедая или ужиная, я думаю: «Может, слишком много себе положила?» Хотя все говорят, что ем как птичка.

В последнее время все чаще сталкиваюсь с тем, что меня не узнают люди. Это не только малознакомые, но и друзья. О чем может идти речь, если я сама себя иногда не узнаю? Периодически, стоя возле зеркала, думаю: «Я так выгляжу?»

На «новую» внешность нет однозначной реакции. Часто слышу комплименты и слова типа: «Катя, ты так похудела. Красотка просто». Это приятно. Но работала над собой я в любом случае не ради одобрения окружающих. Только ради себя. Ведь комплексы не дают возможности двигаться вперед, заставляют вечно оборачиваться на прошлое. Однако часто слышу и менее лестные отзывы. Недавно друг пошутил: «Катю теперь неудобно обнимать — одни кости остались». Нередко друзья называют «анорексичкой» и спрашивают: «Ты ведь больше не худеешь?»

Самые обидные слова все-таки идут от родных. Мама и бабушка часто говорят, что я выгляжу ужасно или болезненно, что торчащие кости — некрасиво. И прочее, прочее. Это неприятно.

Если честно, я не знаю, как реагировать на это. Мне мое тело нравится. Мне мой вес нравится. Я не боюсь анорексии, так как за все время научилась контролировать себя и свой вес. Тем более я знаю и прекрасно понимаю, насколько это опасно для здоровья, да и для жизни в целом.

Вот что я получила в наследство

Что мне осталось от РПП и похудения на 20 килограммов? В первую очередь, это несколько проблем со здоровьем: все еще нет месячных, да и стула нормального тоже нет. В определенный момент походы по врачам, гормоны и прочие таблетки стали нормой. Но все твердят одно и то же: «Ты просто сильно похудела». Это, конечно, хорошо, что нет поводов для волнения, но проблемы-то все еще есть.

А еще — куча большой одежды. В результате похудения я пересела с XL на XS. И это стало проблемой, так как пришлось покупать большое количество новой одежды, ведь старая сидит ужасно.

При этом похудение привело к повышению самооценки. Сейчас я намного уверенней себя чувствую. Мне проще общаться с новыми людьми, особенно с парнями. Жизнь становится лучше и легче, когда не чувствуешь себя картошкой. Еще сильнее убедилась в том, насколько мешают комплексы.

Ненависть к себе и к своему телу — это огромный камень, который тянет вниз. Но если тебе не нравится отражение в зеркале, если хочется надеть пакет на голову, то нужно не мириться с этим, а что-то делать. Возможно все, главное — не ударяться в крайности и действовать с умом.