Во Франции возобновились протесты «желтых жилетов» 2 8.09.2019, 13:30

Демонстрации прошли в крупных городах страны.

Во Франции в субботу, 7 сентября, возобновились акции протестов "желтые жилеты". Демонстрации прошли в крупных городах, в них приняли участие несколько тысяч человек, пишет DW.

На акциях в субботу зафиксированы несколько столкновений протестующих и полиции, в Париже правоохранители задержали 89 участников акции и вынесли более 60 предупреждений. Позже задержанных "желтых жилетов" отпустили, в полиции также отметили, что в большинстве своем протестующие вели себя мирно.

Новая акция стала более многочисленной, чем предыдущие. Так, в июле на 34-ю акцию в Париже вышли всего несколько сотен "желтых жилетов". В то же время 7 сентября на улицы столицы Франции вышли около 800 человек.

В Монпелье акция 7 сентября собрала около 3000 протестующих, она стала наиболее крупной. Среди участников акции были 500 представителей леворадикального антиглобалистского движения "Черный блок".

Протестующие подожгли полицейскую машину в центре Монпелье, правоохранители применили в ответ слезоточивый газ. Два участника акции были временно задержаны.

Несмотря на запрет городских властей, сотни протестующих вышли на акцию и в Руане, несколько "желтых жилетов" были задержаны, около 100 получили предупреждения. Небольшие митинги "желтых жилетов" также прошли в Марселе, Лилле, Страсбурге и некоторых других городах.

Напомним, первые масштабные акции протеста начали проходить во Франции в середине ноября 2018 года. Акции организовывались движением "желтых жилетов", основную часть которого составляли недовольные автомобилисты. Название связано с тем, что протестующие надевали светоотражающие жилеты желтого цвета, которые хранятся в машинах у всех водителей.

Основной целью акций было выражение протеста против планов по повышению налога на бензин, однако со временем перечень претензий протестующих значительно расширился, затронув другие аспекты внутренней политики, в том числе экологию и миграцию.

"Желтые жилеты" проводят акции протеста по субботам. Цель участников – выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.