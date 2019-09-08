Использовав Владимира 8.09.2019, 13:57

Это – шах турой.

Американские и турецкие военные провели совместное патрулирование на северо-востоке Сирии. Там создается зона безопасности.

На мнение Асада Турция и Америка облокотились. Воскресные российские МИДы молчат о нарушении суверенитета сирийского друга. Боятся обидеть Эрдогана, с которым главный дружит, навлечь на себя гнев, пишет телеграмм-канал «СерпомПо».

Вот Эрдоган – одной рукой С-400, турецкие газовые потоки, переговоры о Су-57, а другая пожимает руку НАТО. Эрдоган беседует с Путиным и союзничает с Америкой в Сирии.

Это – настоящий политик. Он не закрывает для себя возможности – может поступать и так, и так. Быть с одними и другими. Лавировать, получать выгоду.

Наш же возможности для маневра уничтожил. Залез в Асада со всеми потрохами, как в люк, задвинул крышку и слушает, что происходит наверху – как друзья Сирию осваивают на свой карман. То же и с Крымом.

Не учили чекистов дипломатии. Затачивали для другого.