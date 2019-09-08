В Жлобине ГАИ задержала за рулем пьяного милиционера

В Жлобине ГАИ задержала за рулем пьяного милиционера22
- 8.09.2019, 14:23
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На освидетельствование «коллегу» повезли в Гомель
Министр новый - а проблемы старые. Сотрудники ГАИ Жлобинского РОВД Гомельской области вчера, 7 сентября, доставили на экспертизу алкогольного опьянения своего коллегу - милиционера того же РОВД Антона Юковича 1988 года рождения. В неслужебное время и в гражданской одежде он управлял своим личным автомобилем, будучи изрядно под мухой, пишет NEXTA.
Подуть в трубочку милиционера повезли аж в Гомель: были серьёзные опасения, что в Жлобине прибор может ничего и не показать. А в областном центре в 4:20 утра показал аж 2,19 промилле.
Судя по всему, в кадровой службе Гомельского областного УВД сейчас вовсю напевают песенку попсовой исполнительницы Юлианы Карауловой "Ариведерчи, Антон" - придётся увольнять... А вот официальный Telegram-канал МВД Беларуси о новости про "пьяный руль" почему-то молчит, несмотря на все утверждения о "гласности и открытости". Да и сводки о происшествиях с личным составом по местным подразделениям по-прежнему не рассылают. Чтобы нам не сливали.
Но мы, конечно же, и так всё знаем. И не только про этот случай. Ибо невозможно в XXI веке утаить информационное шило в пыльном совковом мешке секретности.