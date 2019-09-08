Израильские военные нанесли ответный удар по целям ХАМАС в секторе Газа 8.09.2019, 14:27

Фото: ЕРА

Удар пришелся по складам военно-морской техники и двум военным соединениям.

Из сектора Газа 7 сентября выпустили вооруженный беспилотный аппарат, который сбросил взрывное устройство, повредившее один из армейских автомобилей в районе разделительного забора, сообщила армия Израиля в Twitter, передает gordonua.com.

В ответ израильские военные нанесли удар по нескольким целям палестинской террористической организации ХАМАС, в том числе по складам военно-морской техники и двум военным соединениям в Газе.

“Мы возлагаем ответственность на ХАМАС”, – говорится в сообщении.

An armed drone launched from Gaza dropped an explosive on an IDF vehicle earlier today.



In response, we just struck a number of Hamas targets, including offensive naval equipment and 2 military compounds in Gaza.



We hold Hamas responsible. — Israel Defense Forces (@IDF) September 7, 2019

4 мая был активирован противоракетный комплекс "Железный купол" в Израиле после того, как боевики ХАМАС начали выпускать ракеты по территории страны. Предупреждения об обстреле были, в частности, в Эшколе, Сдероте, Шаар а-Негеве, Реховоте, Ган-Явне, Ашдоде и Ашкелоне.

За 36 часов эскалации по израильской территории было выпущено более 700 ракет, ЦАХАЛ нанес удары по 320 целям в секторе Газа. От взрывов ракет погибли четверо израильтян, в результате воздушных операций ЦАХАЛ убиты 24 палестинца.

20 мая Израиль и палестинская террористическая организация ХАМАС достигли соглашения о шестимесячном прекращении огня вдоль границы сектора Газа.