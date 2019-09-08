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Видеофакт: Белорусские болельщики скандируют «Слава Украине!» на стадионе в Таллине

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  • 8.09.2019, 14:35
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Видеофакт: Белорусские болельщики скандируют «Слава Украине!» на стадионе в Таллине

В этом матче сборная Беларуси сумела одержать важную победу в конце встречи.

Болельщики сборной Беларуси на матче в Таллине против сборной Эстонии 6 сентября скандировали лозунги в поддержку Украины. Об этом сообщает Facebook-паблик Troublemakers & Ultras Action.

Болельщики, которые приехали в страну Балтии поддержать свою футбольную сборную, на весь стадион скандировали «Слава Україні!».

Отметим, что в этом матче сборная Беларуси сумела одержать важную победу в концовке встречи: победный гол белорусы забили на 93-й минуте, сделав счет 1:2.


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