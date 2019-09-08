Норвежец выяснил, почему русские пьют так много алкоголя 15 8.09.2019, 15:28

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Каждый день — праздник?

«Наши исследования свидетельствуют, что россияне пьют примерно 16 литров чистого этанола в год, но я думаю, что реальная цифра намного выше. У нас сложилось явное впечатление, что они занижают свои показания», — говорит профессор Одд Нильссен (Odd Nilssen) из Арктического университета Норвегии, пишет издание Forskning (перевод — inosmi.ru).

Он проводил исследования в России 25 лет и, среди прочего, изучал потребление алкоголя жителями Архангельска.

«Официальная статистика Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорит о 10,5 литров, но один мой российский коллега считает, что на самом деле эта цифра составляет примерно 25 литров на человека в год», — говорит Нильссен.

По информации ВОЗ, норвежцы пьют по 5,31 литра чистого алкоголя в год.

Исследования демонстрируют, что особенно много пьют жители бывшего восточного блока, например, Литвы и Эстонии. Также любят алкоголь в Финляндии и Люксембурге. Жители Люксембурга пьют целых 17,5 литров чистого спирта ежегодно, а финны — в среднем 10,43 литра.

Сказывается на здоровье

Употребление алкоголя влияет на здоровье россиян сразу в нескольких отношениях.

«Как в нашем исследовании, так и в других исследованиях, проведенных в разных местах в России, мы видим четкую связь между употреблением алкоголя, сердечно-сосудистыми заболеваниями и ранней смертью. В то время как частота этих заболеваний снижается в других странах мира, в России она растет», — говорит Нильссен.

Средняя продолжительность жизни в Архангельске у мужчин составляет около 60 лет, а у женщин она несколько выше.

Нильсен говорит, что алкоголь — деликатная проблема, в том числе и в России. Когда Михаил Горбачев в 1980-х осознал, что в стране проблемы с алкоголем, он запустил кампанию, чтобы русские меньше пили.

Он стал, мягко говоря, непопулярен среди граждан за то, что поднял цены на алкоголь и попытался заставить россиян заменить водку и чистый спирт на пиво и вино.

«Мы видим, что его кампания возымела эффект, но хотя продолжительность жизни населения увеличилась на два года за то время, что действовали ограничения, восстановить свою популярность после повышения цен ему так и не удалось».

«Но потребление алкоголя сократилось — почти наполовину. Мы видим также еще один результат его алкогольной кампании: и среди мужчин, и среди женщин количество самоубийств под воздействием алкоголя снизилось примерно на 50%», — рассказывает Нильссен.

Безвредные 40%

Затем к власти пришел Борис Ельцин с совершенно иной алкогольной политикой, и потребление алкоголя достигло новых высот.

«Например, на рынке стали продвигать информацию о русских ученых, которые якобы обнаружили, что водка, содержащая ровно 40% спирта, безвредна для организма. Только подумайте — безвредна для организма! И эта информация все еще ходит и даже используется в университетах», — рассказывает Нильссен.

Если в Норвегии ты узнаешь, что у тебя повышенное давление, врач посоветует поменять образ жизни. Ты должен начать меньше пить и курить, больше заниматься спортом, снизить вес и потребление соли. Кроме того, тебе выпишут лекарство, которое будет держать недуг под контролем.

«В России же с этим ряд проблем. Во-первых, необходимых лекарств не хватает. Во-вторых, они дороги и доступны не каждому. К тому же, многие принимают их лишь в те дни, когда им плохо», — говорит Нильссен.

Если россияне пьют по 25 литров чистого этанола в год и вдобавок страдают от нехватки денег, по мнению ученого, они во многом просто-таки сжигают сами себя.

«Они пьют как домашний самогон, так и технический спирт. Это дешево. Алкоголь сам по себе довольно дешев в России, кроме того, там есть контрабандные напитки. Это может быть даже чистый метанол, который может убить много людей за раз».

Когда Дмитрий Медведев был президентом, он ввел более строгое законодательство в этой сфере. Сейчас есть правила, кто может торговать и кто может покупать алкоголь, и оказалось, что молодежь начала пить больше вина и пива. Они начали перенимать более западную культуру.

Каждый день праздник

Норвежцы обычно прилично выпивают по выходным и не пьют по будням. Россияне же употребляют алкоголь и по будням:

«Они пьют как по выходным, так и в течение недели», — рассказывает Нильссен.

Одд Нильссен: Этому есть несколько причин. Они считают, что пить — и пить много — это признак мужественности. Кроме того, прибегая к алкоголю, они решают социальные, экономические и общественные проблемы.

Можно также упомянуть, что в некоторые моменты алкоголь был единственным дешевым удовольствием для россиян. Употребление алкогольных напитков в большом количестве — давняя культурная традиция.

Население уменьшается

По оценкам ООН, к 2050 году русских будет 116 миллионов против сегодняшних 143 миллионов. Алкоголь может быть одной из причин столь значительного сокращения населения.

«Я думаю, что из-за алкоголя в России умирает гораздо больше людей, чем об этом сообщается в отчетах», — говорит Нильссен.

«Наши анализы свидетельствуют, что жители Архангельской области не должны быть более подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, чем жители Запада. Скорее напротив, они здоровее с точки зрения кровяного давления, жиров в крови, физической активности, веса и генетики».

Единственное, в чем россияне оказываются хуже других — это потребление алкоголя и курение.

«Проблема также в том, что у умерших россиян часто диагностируется сердечная недостаточность, когда истинная причина смерти — алкоголь. Мы знаем, что причину смерти часто определяют самые юные и неопытные врачи. Это самая плохо оплачиваемая и непрестижная работа».

«Кроме того, на врачей сильно давят семьи умерших, которые хотят, чтобы причина смерти была социально приемлема. В ходе нашего исследования мы сейчас собираемся изучить российские процедуры вскрытия, чтобы понять как криминалисты совершают диагностику умершего, не подвергавшегося никаким преступным воздействиям», — рассказал Нильссен.