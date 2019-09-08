Митингующие в Гонконге попросили Трампа о помощи 8.09.2019, 15:10

Протестующие вышли на улицы с американскими флагами и плакатами с демократическими лозунгами.

В воскресенье, 8 сентября, тысячи митингующих в Гонконге обратились к президенту США Дональда Трампа за помощью.

Об этом сообщает Reuters.

Протестующие вышли на улицы с американскими флагами и плакатами с демократическими лозунгами.

«Когда США в этот момент увязли в торговой войне с Китаем, это хорошая возможность для нас показать, как прокитайские группировки также нарушают права людей в Гонконге и способствуют полицейской жестокости», — сказал участник акции.

Министр обороны США Марк Эспер призвал Китай к сдержанности в Гонконге после того, как в ночь на 7 сентября полиция разогнала участников акции.

Нынешние акции протеста стали самыми массовыми в Гонконге с момента передачи этой бывшей британской колонии Китая в 1997 году. По данным наблюдателей, максимальное количество протестующих на улицах города достигала 1,7 млн человек.

Правительство Китая обвиняет протестующих в насилии, вандализме и «терроризме».

25 августа полиция Гонконга впервые применила оружие против участников массовых протестов в городе.