Фотофакт: Украинские бойцы мощным ударом разгромили позиции врага на Донбассе 2 8.09.2019, 15:23

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Бетонное укрепление боевиков было разнесено в клочья.

Украинские военные в зоне боевых действий на Донбассе нанесли мощный удар по вражеским позициям в ответ на провокационные обстрелы, которые устраивали боевики.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Роман Доник, передает «Апостроф».

«На одном участке фронта ордынцы решили, что если у них позиция укреплена бетонными плитами, то они могут позволить себе безнаказанно обстреливать наши позиции. Наши им не поверили и решили проверить. Оказалось, что правильно сделали, когда не поверили», - говорится в подписи к фото, на котором запечатлены последствия мощного удара.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские военные в зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе провели успешную операцию без применения оружия, вынудив боевиков бежать.