Соболенко и Турсунов спрятали на Манхэттене 30 билетов на финал

Соболенко и Турсунов спрятали на Манхэттене 30 билетов на финал1
- 8.09.2019, 15:26
Теннисистка и ее тренер снова работают вместе?
Похоже, что Арина Соболенко и ее тренер Дмитрий Турсунов снова работают вместе. Во всяком случае, он помогал теннисистке в ее новой затее — раздаче билетов на US Open, пишет tut.by.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
FREE TICKETS!!!!!!! So we have 30 free tickets for our Doubles’ final waiting for lucky owners. They will be hidden all around Times Square in these yellow envelopes. I will write post the location in Stories. Whoever gets there first can grab them. Let the hunt begin! #freesh*t #freetickets
В своем Instagram девушка объявила, что бесплатно отдаст 30 билетов на сегодняшний парный финал, где она уже второй раз на турнире сыграет против Виктории Азаренко. Правда, для начала билеты нужно найти в центре Нью-Йорка.
В сториз девушка пообещала рассекретить местонахождение билетов. И в них видно, что «закладкой» желтых конвертов с пропусками на матч занимались ее тренеры — Джейсон Стейси и Дмитрий Турсунов.
Напомним, в конце августа теннисистка объявила об уходе от Турсунова, однако уже через несколько дней она посвятила ему эмоциональное письмо, где сообщила, что «не хочет видеть рядом никого другого».