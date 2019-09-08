Украинский мир и «русский» мир 1 8.09.2019, 15:44

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Украина знает имена тех, кто вчера в Украину возвратился. А РФ знает о своих?

А вот теперь - тот самый текст, убранный неделю назад, когда стало ясно, что обмен задерживается, а сообщения о нем, казалось бы, подтвержденные - фейк.

Дополнить его можно. Два президента двух стран его дополнили. Один в аэропорт поехал, другой - нет. Можно сразу сказать, о ком речь, даже не видя сообщений. Так что сказанное неделю назад подтвердилось.

И второе.

Политзаключенные - на свободе. Но новых политзаключенных - прибавилось за эту неделю. Их обменять нельзя, они - граждане РФ. Тут надежда на общество, на гражданскую кампанию в их защиту. Мы-то - не тот президент, которому не слишком интересны свои...

*

Не хотел ничего говорить об обмене, пока не увижу информацию. В некоторых вопросах я очень суеверен.

А вот теперь можно и порассуждать. Про украинский мир - и здешний мир (ни в коем случае не скажу слово "наш", это будет ложью).

Вся Украина знает имена тех, кто сегодня в Украину возвратился. Вся Украина переживала за них.

А теперь скажите: кому известны фамилии возвращаемых в Россию людей? (Кроме Вышинского, разумеется, но это особый случай).

Нет, конечно, кто-то известен - тем, кто пристально следил за ситуацией. А что "глубинный народ"? Вот украинский "глубинный народ", очевидно, хорошо знает о своих. Обо всех. А российский?

Конечно, о них теперь расскажут, их покажут, Вышинскому дадут, наверное, какой-то пост в "информационных войсках". Все это будет. А как с переживаниями за них за пять лет? А никак...

Тут один телеграм-канал констатирует: "Власть не запускает никаких смыслов в гражданское общество по поводу этого обмена".

Ну, во-первых, для начала нужно гражданское общество.

А во-вторых, о чем говорить?

Если начать транслировать эти самые смыслы, то неизбежно придется говорить о том, что:

- один из возвращаемых похищен (!) на территории третьей страны (!!)

;

- из других пытались выбить показания на экс-премьера Украины;

- из третьих слепили "амальгамное дело" о якобы терроризме, которого не было;

- и т.д.

Смыслы-то будут. Очень нехорошие смыслы для действующего режима.

Впрочем, один смысл уже все-таки вброшен. "Обмен военнопленными". Раз оно так, то речь идет явно не о каких-то уголовниках. Если есть военнопленные, значит, есть и война - разве не так?

Смысл про "милосердного Путина" мог бы и вылепиться, если бы не одно обстоятельство. А как звали "нацлидера", при котором граждан соседней страны похищали, лепили дела - и так целых пять лет? Напомнить его фамилию?

Однако есть и главный смысл события. Люди вернулись! Страшно то, что потеряны годы, а для многих - и здоровье.

Это - праздник со слезами на глазах.

Но все же - вернулись!

Поздравляю всех, кто им сопереживал все эти годы.

Егор Седов, kasparov.ru