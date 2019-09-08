Что изменится в ПДД Беларуси? 8.09.2019, 16:07

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Водителей ожидает ряд изменений и дополнений.

Предусматривается, что в Беларуси внесут ряд изменений и дополнений в ПДД. Также сократят перечень документов, которые водитель обязан возить с собой и предъявлять инспекторам ГАИ при проверке. О новшествах рассказали myfin.by в УГАИ МВД.

Будет меньше документов

Среди необходимых документов, которые водитель должен иметь при себе, остаются права, техпаспорт и страховка. Талон к водительскому удостоверению и сертификат о прохождении гостехосмотра планируется упразднить.

Медсправка понадобится только тем, у кого водительские удостоверения, выданные в Беларуси и на территории республик бывшего СССР, в которых не указан срок действия.

Средства персональной мобильности

«Средства персональной мобильности» – этот новый термин предлагаются ввести в ПДД. Имеются в виду приспособления с двигателем, максимальная скорость которых не превышает 25 км/ч.

ГАИ смогут замерять скорость таких средств специальными приборами.

Чтобы не превышать предел в 25 км/ч, в ГАИ рекомендуют ездить, установив ограничитель скорости. Об этом рассказал агентству «Минск-Новости» старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Александр Шевченко.

Владельцев средств персональной мобильности приравняют к пешеходам. Они смогут двигаться по велодорожкам, которые конструктивно отделены от проезжей части.

«При отсутствии велодорожек допускаются поездки на таких устройствах по тротуарам, пешеходным дорожкам или обочинам, не создавая препятствия другим пешеходам», – сказал Александр Шевченко.

Пересекать проезжую часть дороги на средствах персональной мобильности, а также роликовых коньках или лыжах нужно со скоростью пешехода, уточнили в ГАИ.

Велосипедисты смогут не спешиваться на переходах

«Что касается велосипедистов, то им позволят в некоторых случаях не спешиваться на зебре, но при условии, что при подъезде к пересечению с проезжей частью водитель байка заблаговременно снизит скорость и будет ехать не быстрее, чем шагает рядом пешеход. Важно: спешиваться нужно только при пересечении проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу!» – объяснил представитель УГАИ МВД.

Правило двух полос

С введением правила двух полос водителям нужно пропускать идущих по зебре пешеходов, если расстояние между пешеходом и авто в точке предполагаемой встречи составляет менее двух полос (одна полоса и трамвайные пути, одна полоса и разделительная полоса или зона).

О движении на одном колесе

Предусматривается запрет на движение на мотоцикле, мопеде на одном колесе, не держась за руль или не держа ноги на педалях или подножке.

К слову, за это, как указано в статье 18.14 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, предусмотрены штраф от 5 до 10 базовых величин (в настоящее время одна базовая составляет 25,5 рубля) и даже лишение водительских прав до шести месяцев.

Запретят также перевозку на таких транспортных средствах, кроме бокового прицепа, нетрезвых пассажиров.

Зона с ограничением максимальной скорости движения

Планируется ввести понятие «Зона с ограничением максимальной скорости движения». В местах плотной жилой застройки предлагается устанавливать скорость не более 30 км/ч. И не нужно будет создавать на дорогах искусственных неровностей и устанавливать дополнительные знаки, ограничивающие скорость.

Ближний свет фар

В ПДД четко обозначат период, когда в светлое время суток для обозначения движущегося транспортного средства должны быть включены ближний свет фар или дневные ходовые огни. Это период с 25 мая по 5 июня и с 25 августа по 5 сентября.

Об электромобилях, видеорегистраторах, ремнях и жилетах

Видеорегистраторы разрешат закреплять на стеклах или в оконных проемах автомобилей, если они не ограничат обзорность с места водителя.

На электромобилях будет разрешено ездить на полосе для маршрутных транспортных средств.

На проезжей части устранять технические неисправности нужно будет в светоотражающем жилете.

Водители автомобилей такси должны будут пристегиваться ремнем безопасности при движении в населенном пункте, даже если в салоне нет пассажиров. При этом разрешат не пристегиваться тем, кто принимает квалификационный практический экзамен на право управления транспортным средством.