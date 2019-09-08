Путин растерял остатки легитимности Игорь Яковенко, «Главред»

8.09.2019, 16:14

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Игорь Яковенко

Никаких опор у режима больше нет.

Точный срок перемещения Путина из президентского кресла на нары предсказать довольно сложно.

То, что это произойдет – либо его перемещение на нары, либо просто его исчезновение – это очевидно. Но предсказать это с точностью даже до года было бы безответственно.

Путинский режим принципиально изменил свою опору. Если до этого лета было более-менее очевидно, что путинский режим в значительной степени, помимо силовых структур, держится еще на какой-то поддержке населения, то сейчас стало абсолютно ясно, что кроме как на насилии путинский режим ни на чем больше не держится.

Поскольку сегодня реальный рейтинг Путина находится в диапазоне от 6-7% до 10%, а рейтинг власти вообще практически нулевой, принципиально сменилась опора режима. Теперь это только насилие, только силовые структуры, только путинские суды, путинская прокуратура, путинский Следственный комитет и путинская Росгвардия вместе с полицией.

Никаких других опор у этого режима больше нет.

Это довольно существенное изменение. Одно из подтверждений этому - абсолютная неадекватность ответов на те протесты, которые мы сегодня наблюдаем. Протесты не очень сильные, не очень хорошо организованные, протесты без какого-то серьезного плана изменений. И тем не менее, даже такие протесты привели к такому результату.

Сколько это может продолжаться? Главная проблема заключается в том, что эти протесты разрозненные. И в такой гигантской стране как Россия один протест – сугубо московский протест с московской повесткой дня – не может привести к обрушению режима. Еще и потому, что Москва и Россия – это совершенно разные сущности, разные миры. Россия очень не любит Москву, и московскую повестку дня она вряд ли сможет поддержать.

Вопрос о том, кто, когда и каким образом сможет перевести московский протест в общероссийский, пока остается открытым.

Что может послужить катализатором? Я полагаю, что-то может произойти и 8 сентября, когда в большом количестве субъектов Российской Федерации пройдет спецоперация "выборы". Безусловно, она очень сильно оскорбит чувство собственного достоинства большого количества людей.

То, что в Питере Беглов "победит" в первом туре – это совершенно очевидно. Его, человека, которого не воспринимает абсолютное большинство питерцев, конечно, сделают губернатором. Московская городская дума – тоже совершенно очевидно – будет такой, какой ее не хотели бы видеть москвичи. А в Новосибирске, судя по всему, губернатором опять сделают сталиниста Локотя.

То, что люди будут возмущены – это точно, но это вопрос эмоций, это вопрос политических чувств. Но принципиально другой вопрос – сможет ли кто-либо скоординировать протест, конвертировать это возмущение в политическое действие? Пока я в этом не уверен.

Что касается дальнейших событий, то я думаю, что, учитывая совершенно невероятную деградацию власти, поводов для протестов она даст в избытке.

Игорь Яковенко, «Главред»